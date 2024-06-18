В Сургуте отменили концерт на открытом воздухе из-за урагана

В Сургуте (ХМАО) отменили концерт городской филармонии, который планировалось провести на открытом воздухе. Причиной тому стал сильный ветер и штормовое предупреждение. Об этом сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями концерт Симфонического оркестра Сургутской филармонии сегодня не состоится», — говорится в сообщении. Концерт планировалась провести на уличной сцене.
19 июня в ХМАО объявили штормовое предупреждение сразу в трех районах округа. Из-за сильных порывов ветра в Нижневартовске снесло забор на рынке и упало несколько деревьев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!