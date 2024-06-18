18 июня 2024

В Сургуте отменили концерт на открытом воздухе из-за урагана

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте отменили уличный концерт из-за сильного ветра
В Сургуте отменили уличный концерт из-за сильного ветра Фото:

В Сургуте (ХМАО) отменили концерт городской филармонии, который планировалось провести на открытом воздухе. Причиной тому стал сильный ветер и штормовое предупреждение. Об этом сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями концерт Симфонического оркестра Сургутской филармонии сегодня не состоится», — говорится в сообщении. Концерт планировалась провести на уличной сцене.

19 июня в ХМАО объявили штормовое предупреждение сразу в трех районах округа. Из-за сильных порывов ветра в Нижневартовске снесло забор на рынке и упало несколько деревьев.

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В Сургуте (ХМАО) отменили концерт городской филармонии, который планировалось провести на открытом воздухе. Причиной тому стал сильный ветер и штормовое предупреждение. Об этом сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале. «В связи с неблагоприятными погодными условиями концерт Симфонического оркестра Сургутской филармонии сегодня не состоится», — говорится в сообщении. Концерт планировалась провести на уличной сцене. 19 июня в ХМАО объявили штормовое предупреждение сразу в трех районах округа. Из-за сильных порывов ветра в Нижневартовске снесло забор на рынке и упало несколько деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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