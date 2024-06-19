Россияне смогут пожаловаться на нелегальных мигрантов по горячей линии

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В ЛДПР запустили горячую линию по вопросам незаконной миграции
В ЛДПР запустили горячую линию по вопросам незаконной миграции Фото:

Партия ЛДПР открыла горячую линию для приема сообщений о нелегальных мигрантах. Об этом рассказал глава партии Леонид Слуцкий.

«Партия ЛДПР запустила горячую линию по вопросам борьбы с нелегальной миграцией», — передает слова Слуцкого «Газета.ру». Он добавил, что на линию можно позвонить для жалоб на факты коррупции, способствующей незаконному пребыванию иностранцев в России.

Слуцкий отметил, что ежедневно поступают сообщения о преступлениях со стороны мигрантов. Люди обращаются в приемные ЛДПР и в соцсети с просьбами о помощи в возникающих конфликтах. При этом наказывают мигрантов, но те, кто позволил им въехать в Россию, остаются безнаказанными. Слуцкий призвал всех, кто столкнулся с подобными проблемами, звонить на горячую линию ЛДПР по номеру 8-800-200-33-33.

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Партия ЛДПР открыла горячую линию для приема сообщений о нелегальных мигрантах. Об этом рассказал глава партии Леонид Слуцкий. «Партия ЛДПР запустила горячую линию по вопросам борьбы с нелегальной миграцией», — передает слова Слуцкого «Газета.ру». Он добавил, что на линию можно позвонить для жалоб на факты коррупции, способствующей незаконному пребыванию иностранцев в России. Слуцкий отметил, что ежедневно поступают сообщения о преступлениях со стороны мигрантов. Люди обращаются в приемные ЛДПР и в соцсети с просьбами о помощи в возникающих конфликтах. При этом наказывают мигрантов, но те, кто позволил им въехать в Россию, остаются безнаказанными. Слуцкий призвал всех, кто столкнулся с подобными проблемами, звонить на горячую линию ЛДПР по номеру 8-800-200-33-33.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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