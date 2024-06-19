Как Вьетнам готовится к визиту Путина. Фоторепортаж

Во Вьетнаме считают, что визит Путина подтверждает престиж страны

19 июня 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отправится во Вьетнам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вьетнам готовится к предстоящему визиту президента России Владимира Путина, который состоится 19—20 июня. По всем улицам Ханоя уже развевают флаги России, ожидая государственного визита. По словам секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Ле Хоай Чунга, визит российского лидера во Вьетнам поможет подтвердить позиции и престиж азиатского государства. Об этом в фоторепортаже URA.RU. Накануне визита в магазинах российских сувениров наблюдается большой выбор разнообразной продукции, и покупатели активно готовятся к приезду высокого гостя. В одном из таких магазинов посетители могут увидеть фотографию, на которой генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пожимает руку Владимиру Путину во время его визита во Вьетнам в 2013 году. В центре Ханоя находится памятник Владимиру Ленину, который также украшен к предстоящему визиту российского лидера. Ожидается, что во время своего государственного визита Владимир Путин остановится в отеле Metropole Hanoi. Таким образом, Вьетнам с большим воодушевлением и торжественностью готовится к приезду президента Российской Федерации Владимира Путина, стремясь достойно встретить высокого гостя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вьетнам готовится к предстоящему визиту президента России Владимира Путина, который состоится 19—20 июня. По всем улицам Ханоя уже развевают флаги России, ожидая государственного визита. По словам секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Ле Хоай Чунга, визит российского лидера во Вьетнам поможет подтвердить позиции и престиж азиатского государства. Об этом в фоторепортаже URA.RU. Накануне визита в магазинах российских сувениров наблюдается большой выбор разнообразной продукции, и покупатели активно готовятся к приезду высокого гостя. В одном из таких магазинов посетители могут увидеть фотографию, на которой генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пожимает руку Владимиру Путину во время его визита во Вьетнам в 2013 году. В центре Ханоя находится памятник Владимиру Ленину, который также украшен к предстоящему визиту российского лидера. Ожидается, что во время своего государственного визита Владимир Путин остановится в отеле Metropole Hanoi. Таким образом, Вьетнам с большим воодушевлением и торжественностью готовится к приезду президента Российской Федерации Владимира Путина, стремясь достойно встретить высокого гостя.