Соратница мэра переиграла главного казначея Екатеринбурга, блокировавшего реформу власти

Вице-мэр Екатеринбурга Фадеева настояла на изменении структуры администрации

19 июня 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Марина Фадеева (слева) у главы города на особом счету Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева продавила структурную реформу внутри администрации, которой больше года сопротивлялся ее коллега Андрей Корюков, курирующий финансы. Подоплеку нововведений, которые депутаты гордумы рассмотрят 20 июня, URA.RU раскрыл источник, близкий к муниципальной власти. О том, что все комитеты и управления мэрии Фадеева хочет переименовать в департаменты, URA.RU сообщило еще в марте 2023-го. Целью было (и остается) уравнять подразделения, их начальников и, соответственно, зарплаты. Но реформа замедлилась: Корюков, по данным агентства, выступал против, обосновывая, что денег на это в бюджете нет. Спорам не было конца. Исключение в конце 2023 года Корюков сделал только для вице-мэра Дмитрия Ноженко: его комитеты по товарному рынку и бытовому обслуживанию населения объединили в департамент потребительского рынка и услуг, а комитет по промышленной политике просто переименовали в департамент. «В итоге Фадеева просто пошла к Орлову и в обход Корюкова подписала нужные бумаги, пользуясь особым расположением главы», — передал источник. «И уже Орлов поставил Корюкова перед фактом», — добавил другой собеседник, тоже погруженный в детали интриги. Если депутаты на заседаниях 20-го и 25 июня одобрят изменения структуры мэрии, то появятся департамент жилищного и коммунального хозяйства (сейчас управление), департамент культуры (управление), департамент физической культуры и спорта (управление), департамент землепользования (комитет), департамент благоустройства (комитет), департамент жилищной политики (комитет), департамент строительства (комитет), департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (комитет). А под себя Фадеева в один департамент объединяет управления молодежной политики и международных связей (возглавит структуру Артем Николаев). Один из транслируемых аргументов в пользу необходимости перестановок: с новой структурой реализовывать объявленные президентом нацпроекты будет проще. Первая проверка — в конце года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева продавила структурную реформу внутри администрации, которой больше года сопротивлялся ее коллега Андрей Корюков, курирующий финансы. Подоплеку нововведений, которые депутаты гордумы рассмотрят 20 июня, URA.RU раскрыл источник, близкий к муниципальной власти. О том, что все комитеты и управления мэрии Фадеева хочет переименовать в департаменты, URA.RU сообщило еще в марте 2023-го. Целью было (и остается) уравнять подразделения, их начальников и, соответственно, зарплаты. Но реформа замедлилась: Корюков, по данным агентства, выступал против, обосновывая, что денег на это в бюджете нет. Спорам не было конца. Исключение в конце 2023 года Корюков сделал только для вице-мэра Дмитрия Ноженко: его комитеты по товарному рынку и бытовому обслуживанию населения объединили в департамент потребительского рынка и услуг, а комитет по промышленной политике просто переименовали в департамент. «В итоге Фадеева просто пошла к Орлову и в обход Корюкова подписала нужные бумаги, пользуясь особым расположением главы», — передал источник. «И уже Орлов поставил Корюкова перед фактом», — добавил другой собеседник, тоже погруженный в детали интриги. Если депутаты на заседаниях 20-го и 25 июня одобрят изменения структуры мэрии, то появятся департамент жилищного и коммунального хозяйства (сейчас управление), департамент культуры (управление), департамент физической культуры и спорта (управление), департамент землепользования (комитет), департамент благоустройства (комитет), департамент жилищной политики (комитет), департамент строительства (комитет), департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (комитет). А под себя Фадеева в один департамент объединяет управления молодежной политики и международных связей (возглавит структуру Артем Николаев). Один из транслируемых аргументов в пользу необходимости перестановок: с новой структурой реализовывать объявленные президентом нацпроекты будет проще. Первая проверка — в конце года.