Новый департамент в мэрии Екатеринбурга возглавит участник СВО

Участника СВО Николаева повысят в мэрии Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Слава защитникам отечества. Екатеринбург, николаев артем
Артем Николаев работает в мэрии с весны 2023-го Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Директором создаваемого в мэрии Екатеринбурга нового подразделения — департамента молодежной политики и международных связей — станет участник СВО Артем Николаев, сейчас возглавляющий управление молодежной политики. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Решение [о назначении Николаева] было принято давно», — поделился собеседник. Сам Николаев от комментариев воздержался.

Одним из двух управлений, на базе которых создается департамент, Николаев руководит с марта 2023-го. До этого он несколько месяцев провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Перед Новым годом-2024 Николаев сообщил в соцсетях о том, что у него диагностирован рак. Болезнь отступила.

Вопрос об изменении структуры администрации депутаты рассмотрят 20 июня. Ожидается, что окончательно утверждено решение будет 25-го. Департамент, который возглавит Николаев, создают для эффективной реализации нового нацпроекта «Молодежь и дети».

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Директором создаваемого в мэрии Екатеринбурга нового подразделения — департамента молодежной политики и международных связей — станет участник СВО Артем Николаев, сейчас возглавляющий управление молодежной политики. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Решение [о назначении Николаева] было принято давно», — поделился собеседник. Сам Николаев от комментариев воздержался. Одним из двух управлений, на базе которых создается департамент, Николаев руководит с марта 2023-го. До этого он несколько месяцев провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Перед Новым годом-2024 Николаев сообщил в соцсетях о том, что у него диагностирован рак. Болезнь отступила. Вопрос об изменении структуры администрации депутаты рассмотрят 20 июня. Ожидается, что окончательно утверждено решение будет 25-го. Департамент, который возглавит Николаев, создают для эффективной реализации нового нацпроекта «Молодежь и дети».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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