Новый департамент в мэрии Екатеринбурга возглавит участник СВО

Директором создаваемого в мэрии Екатеринбурга нового подразделения — департамента молодежной политики и международных связей — станет участник СВО Артем Николаев, сейчас возглавляющий управление молодежной политики. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Решение [о назначении Николаева] было принято давно», — поделился собеседник. Сам Николаев от комментариев воздержался.
Одним из двух управлений, на базе которых создается департамент, Николаев руководит с марта 2023-го. До этого он несколько месяцев провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Перед Новым годом-2024 Николаев сообщил в соцсетях о том, что у него диагностирован рак. Болезнь отступила.
Вопрос об изменении структуры администрации депутаты рассмотрят 20 июня. Ожидается, что окончательно утверждено решение будет 25-го. Департамент, который возглавит Николаев, создают для эффективной реализации нового нацпроекта «Молодежь и дети».
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