Политика Власть Новый департамент в мэрии Екатеринбурга возглавит участник СВО Участника СВО Николаева повысят в мэрии Екатеринбурга 19 июня 2024 в 20:42 Размер текста - 17 + Артем Николаев работает в мэрии с весны 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Директором создаваемого в мэрии Екатеринбурга нового подразделения — департамента молодежной политики и международных связей — станет участник СВО Артем Николаев, сейчас возглавляющий управление молодежной политики. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Решение [о назначении Николаева] было принято давно», — поделился собеседник. Сам Николаев от комментариев воздержался. Одним из двух управлений, на базе которых создается департамент, Николаев руководит с марта 2023-го. До этого он несколько месяцев провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Перед Новым годом-2024 Николаев сообщил в соцсетях о том, что у него диагностирован рак. Болезнь отступила. Вопрос об изменении структуры администрации депутаты рассмотрят 20 июня. Ожидается, что окончательно утверждено решение будет 25-го. Департамент, который возглавит Николаев, создают для эффективной реализации нового нацпроекта «Молодежь и дети». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Директором создаваемого в мэрии Екатеринбурга нового подразделения — департамента молодежной политики и международных связей — станет участник СВО Артем Николаев, сейчас возглавляющий управление молодежной политики. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Решение [о назначении Николаева] было принято давно», — поделился собеседник. Сам Николаев от комментариев воздержался. Одним из двух управлений, на базе которых создается департамент, Николаев руководит с марта 2023-го. До этого он несколько месяцев провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Перед Новым годом-2024 Николаев сообщил в соцсетях о том, что у него диагностирован рак. Болезнь отступила. Вопрос об изменении структуры администрации депутаты рассмотрят 20 июня. Ожидается, что окончательно утверждено решение будет 25-го. Департамент, который возглавит Николаев, создают для эффективной реализации нового нацпроекта «Молодежь и дети». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям