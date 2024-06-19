19 июня 2024

Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» Медведев получил срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший командир ЧВК из РФ попал под суд в Норвегии за дебош в баре
Бывший командир ЧВК из РФ попал под суд в Норвегии за дебош в баре Фото:

Бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев получил несколько месяцев тюремного срока в Норвегии, куда он сбежал ранее из России. Об этом говорится в судебных документах.

«Экс-командира ЧВК „Вагнер“ Медведева, которому Норвегия отказала в убежище, но разрешила остаться в стране, приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки. Медведев бил девушку на почве ревности», — говорится в постановлении суда, опубликованном в норвежской газете The Barents Observer.

В ноябре 2023 года Медведев напился в баре в городе Ставерне и приревновал свою девушку к другому мужчине, отмечает издание. Уточняется, что бывший вагнеровец кинул сдачу в бармена и достал нож, который позднее был конфискован.

Медведев был командиром в одной из структур ЧВК «Вагнер». Он бежал в Норвегию, где попросил о политическом убежище. Затем его арестовали за драку с участием полицейского.

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Бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев получил несколько месяцев тюремного срока в Норвегии, куда он сбежал ранее из России. Об этом говорится в судебных документах. «Экс-командира ЧВК „Вагнер“ Медведева, которому Норвегия отказала в убежище, но разрешила остаться в стране, приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки. Медведев бил девушку на почве ревности», — говорится в постановлении суда, опубликованном в норвежской газете The Barents Observer. В ноябре 2023 года Медведев напился в баре в городе Ставерне и приревновал свою девушку к другому мужчине, отмечает издание. Уточняется, что бывший вагнеровец кинул сдачу в бармена и достал нож, который позднее был конфискован. Медведев был командиром в одной из структур ЧВК «Вагнер». Он бежал в Норвегию, где попросил о политическом убежище. Затем его арестовали за драку с участием полицейского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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