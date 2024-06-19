Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» Медведев получил срок

Бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев получил несколько месяцев тюремного срока в Норвегии, куда он сбежал ранее из России. Об этом говорится в судебных документах.
«Экс-командира ЧВК „Вагнер“ Медведева, которому Норвегия отказала в убежище, но разрешила остаться в стране, приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки. Медведев бил девушку на почве ревности», — говорится в постановлении суда, опубликованном в норвежской газете The Barents Observer.
В ноябре 2023 года Медведев напился в баре в городе Ставерне и приревновал свою девушку к другому мужчине, отмечает издание. Уточняется, что бывший вагнеровец кинул сдачу в бармена и достал нож, который позднее был конфискован.
Медведев был командиром в одной из структур ЧВК «Вагнер». Он бежал в Норвегию, где попросил о политическом убежище. Затем его арестовали за драку с участием полицейского.
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