ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» рядом с ЗАЭС: последствия обстрела Энергодара

Яшина: Энергодар остался без света после атаки ВСУ по подстанции

20 июня 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли город Энергодар (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированный обстрел Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС. Атака началась после удара беспилотниками по городской инфраструктуре, в результате была уничтожена подстанция «Луч» недалеко от ЗАЭС. Пропало электричество на ряде объектов и в домах жителей, сообщила директор по коммуникациям Евгения Яшина. О подробностях атаки — в материале URA.RU. ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара Изначально в городе было зафиксировано три прилета. «После атаки дронов бандеровцы начали интенсивный обстрел Энергодара с применением артиллерии», — написал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что электричество пропало на ряде объектов и в домах жителей. Позже Рогов сообщил, что ВСУ выпустили по Энергодару семь снарядов. В Энергодаре произошло аварийное отключение электричества Энергодар переживает аварийное отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции «Луч» со стороны ВСУ, сообщили представители городской администрации. Там добавили, что ВСУ совершили очередную атаку на гражданскую, социально значимую инфраструктуру. Специалисты в настоящее время работают над восстановлением подачи электроэнергии жителям. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщала ТАСС, что отключение света не повлияет на работу ЗАЭС. Глава Запорожья Балицкий рассказал о мерах по восстановлению электроснабжения в Энергодаре Бригады предприятия «Таврия-Энерго» проводят аварийные переподключения абонентов, частично электроснабжение восстановлено в селе Балки, городе Днепрорудное и по побережью водохранилища до города Васильевка, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки ВСУ на Энергодар пострадавших нет. Однако, по его словам, сохраняется угроза повторных атак ВСУ. ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» рядом с ЗАЭС В Энергодаре полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов ВСУ, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС. По ее словам, украинская артиллерия била по периметру города, территория АЭС не пострадала. Украинские боевики в очередной раз своими действиями дестабилизируют обстановку вокруг ЗАЭС, добавила Яшина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированный обстрел Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС. Атака началась после удара беспилотниками по городской инфраструктуре, в результате была уничтожена подстанция «Луч» недалеко от ЗАЭС. Пропало электричество на ряде объектов и в домах жителей, сообщила директор по коммуникациям Евгения Яшина. О подробностях атаки — в материале URA.RU. Изначально в городе было зафиксировано три прилета. «После атаки дронов бандеровцы начали интенсивный обстрел Энергодара с применением артиллерии», — написал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что электричество пропало на ряде объектов и в домах жителей. Позже Рогов сообщил, что ВСУ выпустили по Энергодару семь снарядов. Энергодар переживает аварийное отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции «Луч» со стороны ВСУ, сообщили представители городской администрации. Там добавили, что ВСУ совершили очередную атаку на гражданскую, социально значимую инфраструктуру. Специалисты в настоящее время работают над восстановлением подачи электроэнергии жителям. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщала ТАСС, что отключение света не повлияет на работу ЗАЭС. Бригады предприятия «Таврия-Энерго» проводят аварийные переподключения абонентов, частично электроснабжение восстановлено в селе Балки, городе Днепрорудное и по побережью водохранилища до города Васильевка, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки ВСУ на Энергодар пострадавших нет. Однако, по его словам, сохраняется угроза повторных атак ВСУ. В Энергодаре полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов ВСУ, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС. По ее словам, украинская артиллерия била по периметру города, территория АЭС не пострадала. Украинские боевики в очередной раз своими действиями дестабилизируют обстановку вокруг ЗАЭС, добавила Яшина.