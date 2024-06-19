19 июня 2024

ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Налоговики оптимизируют систему работы с декларациями по НДФЛ (архивное фото)
Налоговики оптимизируют систему работы с декларациями по НДФЛ (архивное фото) Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается отказаться от большинства деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится в плане работы ФНС России.

«Планируется ввести бездекларационный порядок начисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Сроком выполнения установлен декабрь 2025 года. Ответственным исполнителем назначена замглавы службы Светлана Бондарчук», — пишет РБК со ссылкой на план работы ведомства.

По данным налоговой службы, большинство сведений в ведомство поступает автоматически, например, от Росреестра или от ГАИ. Работы по налаживанию электронных баз данных планируется завершить до конца года, уточнили в ФНС.

Ранее в правительстве России предложили рассмотреть вопрос о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введении новых налоговых льгот. Соответствующую работу проводит Минфин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается отказаться от большинства деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится в плане работы ФНС России. «Планируется ввести бездекларационный порядок начисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Сроком выполнения установлен декабрь 2025 года. Ответственным исполнителем назначена замглавы службы Светлана Бондарчук», — пишет РБК со ссылкой на план работы ведомства. По данным налоговой службы, большинство сведений в ведомство поступает автоматически, например, от Росреестра или от ГАИ. Работы по налаживанию электронных баз данных планируется завершить до конца года, уточнили в ФНС. Ранее в правительстве России предложили рассмотреть вопрос о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введении новых налоговых льгот. Соответствующую работу проводит Минфин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...