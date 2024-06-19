Китайские банки начали принимать платежи из России

Несколько банков в КНР начали принимать платежи из России. Операции проводят с партнерами из РФ в юанях. Об этом сообщают источники, близкие к банковской сфере.
«Российские компании договорились о приеме платежей примерно с шестью небольшими кредитными организациями Китая, операции проходят в юанях. Возобновил прием платежей из РФ один из крупных банков КНР — Bank of China», — передает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.
В апреле несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России. Ограничения были связаны с риском вторичных санкций, пишет RT. В мае президент России Владимир Путин ездил с государственным визитом в Китай. Позже председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими.
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