19 июня 2024

Китайские банки начали принимать платежи из России

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Банки КНР снова принимают платежи из РФ (архивное фото)
Банки КНР снова принимают платежи из РФ (архивное фото) Фото:

Несколько банков в КНР начали принимать платежи из России. Операции проводят с партнерами из РФ в юанях. Об этом сообщают источники, близкие к банковской сфере.

«Российские компании договорились о приеме платежей примерно с шестью небольшими кредитными организациями Китая, операции проходят в юанях. Возобновил прием платежей из РФ один из крупных банков КНР — Bank of China», — передает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

В апреле несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России. Ограничения были связаны с риском вторичных санкций, пишет RT. В мае президент России Владимир Путин ездил с государственным визитом в Китай. Позже председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими.

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Несколько банков в КНР начали принимать платежи из России. Операции проводят с партнерами из РФ в юанях. Об этом сообщают источники, близкие к банковской сфере. «Российские компании договорились о приеме платежей примерно с шестью небольшими кредитными организациями Китая, операции проходят в юанях. Возобновил прием платежей из РФ один из крупных банков КНР — Bank of China», — передает газета «Известия» со ссылкой на свои источники. В апреле несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России. Ограничения были связаны с риском вторичных санкций, пишет RT. В мае президент России Владимир Путин ездил с государственным визитом в Китай. Позже председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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