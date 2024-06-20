В РФ проверят мигрантов на знание русского языка при наличии сертификата

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Рособрнадзор введет дополнительные меры контроля за знанием русского языка у мигрантов Фото:

Рособрнадзор введет дополнительные меры контроля за знанием русского языка у мигрантов, даже если у них есть сертификат. Об этом говорится в приказе Рособрнадзора.

«В случае поступления информации о трех и более фактах отсутствия у иностранного гражданина минимального уровня знаний русского языка, при наличии у него действующего сертификата, следует провести проверку», — указано в приказе. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В ведомстве уточнили, что при выявлении факта незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом будет проводиться проверка в организации, которая выдала данный сертификат, пишут РИА Новости. Ранее Рособрнадзор выявил нарушения во всех принимающих у мигрантов экзамены вузах. Среди них — Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и другие.

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Рособрнадзор введет дополнительные меры контроля за знанием русского языка у мигрантов, даже если у них есть сертификат. Об этом говорится в приказе Рособрнадзора. «В случае поступления информации о трех и более фактах отсутствия у иностранного гражданина минимального уровня знаний русского языка, при наличии у него действующего сертификата, следует провести проверку», — указано в приказе. Документ появился на официальном портале правовой информации. В ведомстве уточнили, что при выявлении факта незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом будет проводиться проверка в организации, которая выдала данный сертификат, пишут РИА Новости. Ранее Рособрнадзор выявил нарушения во всех принимающих у мигрантов экзамены вузах. Среди них — Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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