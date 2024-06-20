В России снизились цены на свинину

С конца весны оптовая стоимость половины туши свинины в центральной части России снизилась на 12% до 181 рубля за один килограмм, а окорока — до 260 рублей, однако по сравнению с прошлым годом цены стали выше. Информация об этом следует из данных участников мясного рынка.
«В период с 12 мая по 16 июня оптовая стоимость полутуши свинины в центральной части страны сократилась на 12%, до 181 рубль за один килограмм, окорока — на 7,7%, до 260 рублей... Год к году значения выросли на 5,9% и 7,9% соответственно», приводит данные газета «Коммерсант». На данный момент оптовую стоимость свинины можно соотнести с курицей — туша бройлера подорожала на 5% и стоит 179 рублей за килограмм при оптовой покупке.
Национального союза свиноводов Юрий Ковалев заявил газете, что основная причина снижения цен — рост предложения на рынке. Помимо этого, директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев заявил, что в начале сезона овощей и фруктов интерес покупателей мог сместиться в их сторону, что сказалось на ценах на мясную продукцию. За первое полугодие в России было произведено около трех миллионов тонн свинины, что на 5,8% больше, чем в 2023 году.
Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что к концу 2024 года мясо в России может подорожать на 5–10%, передает «Царьград». По словам эксперта, это может быть связано с курсом нацвалюты и ростом затрат на содержание животных.
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