«Осторожно, новости»: беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае подвергся атаке ВСУ

20 июня 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод, который находится под Краснодаром», — передают «Осторожно, новости». По информации telegram-канала, местные жители ночью услышали взрывы, после чего в районе НПЗ появился огонь. Ранее telegram-канал Shot сообщал о взрывах в Краснодарском каре. По словам очевидцев, первые взрывы были слышны в 2:30 по местному времени. Обновлено в 04:29 (мск): оперштаб Кубани опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ. Там уточнили, что сообщения в telegram-каналах о возгорании «не являются достоверной». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод, который находится под Краснодаром», — передают «Осторожно, новости». По информации telegram-канала, местные жители ночью услышали взрывы, после чего в районе НПЗ появился огонь. Ранее telegram-канал Shot сообщал о взрывах в Краснодарском каре. По словам очевидцев, первые взрывы были слышны в 2:30 по местному времени. Обновлено в 04:29 (мск): оперштаб Кубани опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ. Там уточнили, что сообщения в telegram-каналах о возгорании «не являются достоверной».