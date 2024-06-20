«Осторожно, новости»: беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод, который находится под Краснодаром», — передают «Осторожно, новости». По информации telegram-канала, местные жители ночью услышали взрывы, после чего в районе НПЗ появился огонь.
Ранее telegram-канал Shot сообщал о взрывах в Краснодарском каре. По словам очевидцев, первые взрывы были слышны в 2:30 по местному времени.
Обновлено в 04:29 (мск): оперштаб Кубани опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ. Там уточнили, что сообщения в telegram-каналах о возгорании «не являются достоверной».
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