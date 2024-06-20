«Осторожно, новости»: беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае подвергся атаке ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , антипинский нпз, тюменский нпз
ВСУ атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод, который находится под Краснодаром», — передают «Осторожно, новости». По информации telegram-канала, местные жители ночью услышали взрывы, после чего в районе НПЗ появился огонь.

Ранее telegram-канал Shot сообщал о взрывах в Краснодарском каре. По словам очевидцев, первые взрывы были слышны в 2:30 по местному времени.

Обновлено в 04:29 (мск): оперштаб Кубани опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ. Там уточнили, что сообщения в telegram-каналах о возгорании «не являются достоверной».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод, который находится под Краснодаром», — передают «Осторожно, новости». По информации telegram-канала, местные жители ночью услышали взрывы, после чего в районе НПЗ появился огонь. Ранее telegram-канал Shot сообщал о взрывах в Краснодарском каре. По словам очевидцев, первые взрывы были слышны в 2:30 по местному времени. Обновлено в 04:29 (мск): оперштаб Кубани опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ. Там уточнили, что сообщения в telegram-каналах о возгорании «не являются достоверной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...