Ковровая дорожка и машущий Ким: как в КНДР провожали Путина. Фоторепортаж

Путин после посещения КНДР прибыл во Вьетнам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин 18—19 июня посетил КНДР с рабочим визитом Фото:

Президент России Владимир Путин прилетел в Северную Корею с рабочим визитом 18 июня. Это была его вторая поездка в КНДР с 2000 года. В ходе встречи между лидерами двух стран был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому в случае нападения на одну из сторон другая обязуется прийти на помощь своему партнеру. Уже вечером 19 июня российский лидер отправился с визитом в следующую страну — Вьетнам. Как провожали Путина в КНДР — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин прилетел в Северную Корею с рабочим визитом 18 июня. Это была его вторая поездка в КНДР с 2000 года. В ходе встречи между лидерами двух стран был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому в случае нападения на одну из сторон другая обязуется прийти на помощь своему партнеру. Уже вечером 19 июня российский лидер отправился с визитом в следующую страну — Вьетнам. Как провожали Путина в КНДР — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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