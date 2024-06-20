Путин 18—19 июня посетил КНДР с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин прилетел в Северную Корею с рабочим визитом 18 июня. Это была его вторая поездка в КНДР с 2000 года. В ходе встречи между лидерами двух стран был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому в случае нападения на одну из сторон другая обязуется прийти на помощь своему партнеру. Уже вечером 19 июня российский лидер отправился с визитом в следующую страну — Вьетнам. Как провожали Путина в КНДР — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.