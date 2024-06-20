ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани: карта СВО на 20 июня

Беспилотник ВСУ упал на частный дом в Славянске-на-Кубани

20 июня 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

На дом в Славянск-на-Кубани упал БПЛА ВСУ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Славянске-на-Кубани на частный дом упал беспилотник ВСУ. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что в ночь на 20 июня город подвергся атаке Вооруженных сил Украины. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 20 июня — в материале URA.RU. Атака по Славянску-на-Кубани В ночь на 20 июня город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае подвергся атаке ВСУ. На частный дом упал украинский БПЛА. Согласно информации от оперштаба региона, в результате происшествия погиб человек. На месте работают оперативные и экстренные службы. 50 солдат ВСУ уничтожено на авдеевском направлении На авдеевском направлении расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ. Противник потерял до 50 военных и 122-м гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная тревога в украинских регионах Согласно данным официального украинского ресурса для оповещения населения, утром 20 июня в Киеве и еще 10 регионах страны была объявлена воздушная тревога. Предупреждение в областях действовало в среднем около двух с половиной часов. Сирены работали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Гвардии майор Сергей Кокорев помог ВС РФ уничтожить две бронемашины ВСУ Гвардии майор Сергей Кокорев помог ВС РФ уничтожить технику ВСУ. Благодаря его управлению артиллерийским огнем, были уничтожены две боевые бронированные машины и более 30 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство отмечает, что Кокорев осуществлял корректировку огня, находясь под непрерывными атаками противника. ВСУ атаковали населенные пункты в Шебекинском округе Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, инфраструктура и линии электропередачи. Села Шамино, Коровино, частично — Новая Таволжанка и Муром остаются без света В селе Муром взрывной волной была разрушена надворная постройка, также здесь произошла атака FPV-дрона, который повредил частный дом. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал склад коммерческого предприятия, приведя к повреждениям кровли объекта. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Славянске-на-Кубани на частный дом упал беспилотник ВСУ. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что в ночь на 20 июня город подвергся атаке Вооруженных сил Украины. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 20 июня — в материале URA.RU. В ночь на 20 июня город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае подвергся атаке ВСУ. На частный дом упал украинский БПЛА. Согласно информации от оперштаба региона, в результате происшествия погиб человек. На месте работают оперативные и экстренные службы. На авдеевском направлении расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ. Противник потерял до 50 военных и 122-м гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. Согласно данным официального украинского ресурса для оповещения населения, утром 20 июня в Киеве и еще 10 регионах страны была объявлена воздушная тревога. Предупреждение в областях действовало в среднем около двух с половиной часов. Сирены работали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Гвардии майор Сергей Кокорев помог ВС РФ уничтожить технику ВСУ. Благодаря его управлению артиллерийским огнем, были уничтожены две боевые бронированные машины и более 30 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство отмечает, что Кокорев осуществлял корректировку огня, находясь под непрерывными атаками противника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, инфраструктура и линии электропередачи. Села Шамино, Коровино, частично — Новая Таволжанка и Муром остаются без света В селе Муром взрывной волной была разрушена надворная постройка, также здесь произошла атака FPV-дрона, который повредил частный дом. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал склад коммерческого предприятия, приведя к повреждениям кровли объекта.