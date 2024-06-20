Украина атаковала Адыгею с помощью БПЛА

МО: Украина атаковала Адыгею шестью беспилотниками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник,  stock, дрон
Российские средства ПВО сбили шесть дронов над Адыгеей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Республикой Адыгея. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Помимо этого, Киев попытался атаковать дронами территории Брянской области, Краснодарского края, Ростовской области, а также Белгородской и Орловской.

Киев периодически атакует российские приграничные территории. Чаще всего используются именно беспилотники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Республикой Адыгея. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Помимо этого, Киев попытался атаковать дронами территории Брянской области, Краснодарского края, Ростовской области, а также Белгородской и Орловской. Киев периодически атакует российские приграничные территории. Чаще всего используются именно беспилотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...