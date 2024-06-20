Украина атаковала Адыгею с помощью БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Республикой Адыгея. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Помимо этого, Киев попытался атаковать дронами территории Брянской области, Краснодарского края, Ростовской области, а также Белгородской и Орловской.
Киев периодически атакует российские приграничные территории. Чаще всего используются именно беспилотники.
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Республикой Адыгея. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Помимо этого, Киев попытался атаковать дронами территории Брянской области, Краснодарского края, Ростовской области, а также Белгородской и Орловской. Киев периодически атакует российские приграничные территории. Чаще всего используются именно беспилотники.