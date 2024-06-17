ВСУ трижды за ночь атаковали Липецк дронами

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Два беспилотника уничтожили над Липецком Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Липецком уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее уже дважды сообщалось об украинских атаках.

«Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают правоохранительные органы.

По словам Артамонова, жертв нет. При этом сохраняется красный уровень опасности. Губернатор также обратился к жителям с просьбой не публиковать фото и видео о последствиях атак, чтобы не помогать противнику таким образом.

Режим предупреждения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Липецке и Липецком округе ночью 17 июня. Соответствующую информацию опубликовало МЧС России, передает RT. Позже губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках.

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Над Липецком уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее уже дважды сообщалось об украинских атаках. «Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают правоохранительные органы. По словам Артамонова, жертв нет. При этом сохраняется красный уровень опасности. Губернатор также обратился к жителям с просьбой не публиковать фото и видео о последствиях атак, чтобы не помогать противнику таким образом. Режим предупреждения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Липецке и Липецком округе ночью 17 июня. Соответствующую информацию опубликовало МЧС России, передает RT. Позже губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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