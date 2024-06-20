В Адыгее разгорелся пожар на территории нефтебазы после атаки БПЛА

Пожар на территории нефтебазы был полностью ликвидирован, сообщил Мурат Кумпилов (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за украинской атаки по Адыгее произошел пожар на нефтебазе в поселке городского типа Энем. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района», — сообщил Кумпилов в своем
В Минобороны РФ сообщили, что шесть дронов ВСУ были перехвачены над Адыгеей. В российском военном ведомстве назвали запуск БПЛА попыткой террористической атаки.
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