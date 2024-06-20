В Адыгее разгорелся пожар на территории нефтебазы после атаки БПЛА

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Пожар на территории нефтебазы был полностью ликвидирован, сообщил Мурат Кумпилов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за украинской атаки по Адыгее произошел пожар на нефтебазе в поселке городского типа Энем. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района», — сообщил Кумпилов в своем telegram-канале. Пострадавших нет. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Он был полностью ликвидирован.

В Минобороны РФ сообщили, что шесть дронов ВСУ были перехвачены над Адыгеей. В российском военном ведомстве назвали запуск БПЛА попыткой террористической атаки.

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Из-за украинской атаки по Адыгее произошел пожар на нефтебазе в поселке городского типа Энем. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. «Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района», — сообщил Кумпилов в своем telegram-канале. Пострадавших нет. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Он был полностью ликвидирован. В Минобороны РФ сообщили, что шесть дронов ВСУ были перехвачены над Адыгеей. В российском военном ведомстве назвали запуск БПЛА попыткой террористической атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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