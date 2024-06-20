Екатеринбурженка выдумала трех детей ради выплат

20 июня 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Женщина пока не возместила ущерб государству (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга предоставила управление соцполитики документы на рождение трех детей, которых у нее на самом деле нет и не было. За них она получила почти 900 тысяч рублей, однако афера вскрылась. Ее подробностями с URA.RU поделился источник. «26-летняя женщина предоставила документы на трех детей, которые у нее якобы родились в 2019-м, 2021-м и 2022-м годах. Объяснила, что рожала их вне больницы, и потребовала выплаты — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу и прочее. В итоге она получила 892 тысячи рублей», — объяснил собеседник агентства. Однако выяснилось, что женщина детей не рожала, а нашла некую знакомую по имени Гуля, которая помогла ей оформить фальшивые свидетельства о рождении, якобы полученные в загсе Челябинска. С этими документами «многодетная мать» обратилась в управление соцполитики, а в качестве свидетелей привлекла неких Ивановых, которые у нее «принимали роды на дому». Позже выяснилось, что все трое «акушеров» получили за ложь по 30 тысяч рублей. Сейчас в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат». Женщина находится под подпиской о невыезде. К слову, у нее есть двое несовершеннолетних детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга предоставила управление соцполитики документы на рождение трех детей, которых у нее на самом деле нет и не было. За них она получила почти 900 тысяч рублей, однако афера вскрылась. Ее подробностями с URA.RU поделился источник. «26-летняя женщина предоставила документы на трех детей, которые у нее якобы родились в 2019-м, 2021-м и 2022-м годах. Объяснила, что рожала их вне больницы, и потребовала выплаты — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу и прочее. В итоге она получила 892 тысячи рублей», — объяснил собеседник агентства. Однако выяснилось, что женщина детей не рожала, а нашла некую знакомую по имени Гуля, которая помогла ей оформить фальшивые свидетельства о рождении, якобы полученные в загсе Челябинска. С этими документами «многодетная мать» обратилась в управление соцполитики, а в качестве свидетелей привлекла неких Ивановых, которые у нее «принимали роды на дому». Позже выяснилось, что все трое «акушеров» получили за ложь по 30 тысяч рублей. Сейчас в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат». Женщина находится под подпиской о невыезде. К слову, у нее есть двое несовершеннолетних детей.