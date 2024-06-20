В Челябинске будут судить водителя, по вине которого погиб 19-летний студент

В Челябинске под суд отправили местного жителя: он, будучи пьяным, устроил ДТП, в котором погиб 19-летний студент. Об этом URA.RU 20 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Также к водителю заявлен гражданский иск от матери погибшего студента на сумму 5,1 млн рублей. На имущество обвиняемого наложен арест.
Авария произошла вечером 1 марта возле одного из домов на улице Черкасской. Пьяный водитель на Geely Monjaro разогнался свыше 160 км/ч, пролетел на красный цвет светофора и протаранил ВАЗ-21154 под управлением молодого парня. Удар был такой силы, что водитель отечественной легковушки скончался на месте.
После ДТП виновник аварии был задержан. Ему были предъявлены обвинения. На время следствия его поместили в СИЗО.
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