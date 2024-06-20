В Екатеринбурге днем 20 июня после сильного ливня затопило улицу Техническую возле "Таганского ряда". Заливает и тротуары, рассказал URA.RU читатель агентства.
"После мощного дождя в районе Новой Сортировки под воду ушла улица Техническая. Водители стараются проехать участок на минимальной скорости, но от них лужи попадают на тротуары, которые тоже начинает подтапливать", — сказал собеседник агентства.
На затопленные улица после дождей 19 июня жаловались жители Химмаша, Новокольцовского микрорайона и Верхней Пышмы. О непогоде с 19 по 20 июня екатеринбуржцев предупреждали в МЧС. Спасатели призывают отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов.
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