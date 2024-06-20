Екатеринбург утопает из-за сильных ливней второй день подряд. Фото, видео

В Екатеринбурге после ливня затопило улицу на Сортировке
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу затопило возле "Таганского ряда" (архивное фото)
Дорогу затопило возле "Таганского ряда" (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 20 июня после сильного ливня затопило улицу Техническую возле "Таганского ряда". Заливает и тротуары, рассказал URA.RU читатель агентства.

"После мощного дождя в районе Новой Сортировки под воду ушла улица Техническая. Водители стараются проехать участок на минимальной скорости, но от них лужи попадают на тротуары, которые тоже начинает подтапливать", — сказал собеседник агентства.

На затопленные улица после дождей 19 июня жаловались жители Химмаша, Новокольцовского микрорайона и Верхней Пышмы. О непогоде с 19 по 20 июня екатеринбуржцев предупреждали в МЧС. Спасатели призывают отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов.

Непогода держится с 19 июня
Непогода держится с 19 июня
Фото:
Ливень прошел над Новой Сортировкой
Ливень прошел над Новой Сортировкой
Фото:

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В Екатеринбурге днем 20 июня после сильного ливня затопило улицу Техническую возле "Таганского ряда". Заливает и тротуары, рассказал URA.RU читатель агентства. "После мощного дождя в районе Новой Сортировки под воду ушла улица Техническая. Водители стараются проехать участок на минимальной скорости, но от них лужи попадают на тротуары, которые тоже начинает подтапливать", — сказал собеседник агентства. На затопленные улица после дождей 19 июня жаловались жители Химмаша, Новокольцовского микрорайона и Верхней Пышмы. О непогоде с 19 по 20 июня екатеринбуржцев предупреждали в МЧС. Спасатели призывают отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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