Челябинцам запретили подкармливать лисят, бегающих в городе

Жителям Челябинска и области запретили подкармливать лисят, которые бегают по городу, а также играть с ними или пугать. Об недопустимости контактов с дикими животными рассказали URA.RU в пресс-службе регионального минэкологии.
«По словам челябинки, лисята в разное время суток появляются у нее в огороде (на окраине поселка Сухомесово), разрушают грядки, вступают в конфликты с домашними животными. В то же время женщина утверждает, что несколько раз сама подкармливала детенышей лисицы. Это делать нельзя», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что во время выезда специалистов минэкологии на указанное челябинкой место лисят обнаружено не было, но данная территория граничит с пустырями и водоемами, которые являются естественной средой обитания диких животных. При этом другие жители поселка о данной ситуации не знают, поэтому экологи предупреждают о том, что не стоит контактировать с лисами и другими животными. В свою очередь минэкологии направили письмо в администрацию Ленинского района, чтобы они поставили на контроль вывоз мусора с контейнерных площадок, откуда лисята могут добывать пищу. Также они порекомендовали провести беседы с жителями о правилах поведения с дикими животными, так как они могут быть переносчиками бешенства.
Ранее URA.RU сообщало, что выводок лисят количеством порядка 10 детенышей обнаружила на своем огороде жительница поселка Сухомесово. Она потребовала выловить животных и перевезти их в естественную среду обитания. Кроме того, только за первую половину июня в Челябинской области зафиксировано четыре случая заболевания бешенством, а всего с начала года — 30 таких случаев.
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