Жителей челябинского поселка терроризируют лисицы

Жители поселка Сухомесово в Челябинске потребовали отловить выводок лисят и перевезти диких животных в их естественную среду обитания. Об этом сообщили URA.RU челябинцы.
«Прошу помочь нам отловить лисят, которые расплодились в поселке Сухомесово, по нашим подсчётам их около десяти. Мы боимся за жизнь наших детей, так как возможно у лисят бешенство», — сообщает Наталья Б.
Очевидцы рассказали, что лисята обитают возле детской площадки на улице Рудная, они бегают стаей и совсем не боятся людей. Кроме того, лисята проникают на частные подворья и гоняются за домашними животными.
«Прошу выловить всех лис и выпустить в естественную среду обитания, подальше от города. Соответствующее обращения так же оформили на сайте министерства экологии», — уточнили горожане.
URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минэкологии. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
Ранее стало известно, что в регионе к середине мая с начала года зафиксированы случаи бешенства у девяти собак, десяти домашних кошек и четырех диких лисиц. Всего вирус выявили у 23 животных.
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