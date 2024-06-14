Жителей челябинского поселка терроризируют лисицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выводок лисят заметили в поселке Челябинска
Выводок лисят заметили в поселке Челябинска Фото:

Жители поселка Сухомесово в Челябинске потребовали отловить выводок лисят и перевезти диких животных в их естественную среду обитания. Об этом сообщили URA.RU челябинцы.

«Прошу помочь нам отловить лисят, которые расплодились в поселке Сухомесово, по нашим подсчётам их около десяти. Мы боимся за жизнь наших детей, так как возможно у лисят бешенство», — сообщает Наталья Б.

Очевидцы рассказали, что лисята обитают возле детской площадки на улице Рудная, они бегают стаей и совсем не боятся людей. Кроме того, лисята проникают на частные подворья и гоняются за домашними животными.

«Прошу выловить всех лис и выпустить в естественную среду обитания, подальше от города. Соответствующее обращения так же оформили на сайте министерства экологии», — уточнили горожане.

URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минэкологии. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее стало известно, что в регионе к середине мая с начала года зафиксированы случаи бешенства у девяти собак, десяти домашних кошек и четырех диких лисиц. Всего вирус выявили у 23 животных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители поселка Сухомесово в Челябинске потребовали отловить выводок лисят и перевезти диких животных в их естественную среду обитания. Об этом сообщили URA.RU челябинцы. «Прошу помочь нам отловить лисят, которые расплодились в поселке Сухомесово, по нашим подсчётам их около десяти. Мы боимся за жизнь наших детей, так как возможно у лисят бешенство», — сообщает Наталья Б. Очевидцы рассказали, что лисята обитают возле детской площадки на улице Рудная, они бегают стаей и совсем не боятся людей. Кроме того, лисята проникают на частные подворья и гоняются за домашними животными. «Прошу выловить всех лис и выпустить в естественную среду обитания, подальше от города. Соответствующее обращения так же оформили на сайте министерства экологии», — уточнили горожане. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минэкологии. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее стало известно, что в регионе к середине мая с начала года зафиксированы случаи бешенства у девяти собак, десяти домашних кошек и четырех диких лисиц. Всего вирус выявили у 23 животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...