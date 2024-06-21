Зампредседателя думы Шадринска Савин переехал в Екатеринбург на новую работу

Заместитель председателя гордумы Шадринска Курганской области Александр Савин уволился из геронтологического центра «Спутник» и переехал в Екатеринбург, устроившись в госорганизацию. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.
«Савин уволился из геронтологического центра, который возглавлял. Ему надоело работать в Курганской области. Он устроился руководителем одного из домов престарелых Свердловской области. Это организация находится в подчинении у минсоцполитики региона», — сообщил источник. Инсайдеры удивились этому, так как Савин находился в губернаторском резерве правительства Курганской области, а губернатор Вадим Шумков был к нему лоялен.
На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться в приемную директора геронтологического центра. В пресс-службе минсоцполитики редакцию попросили обратиться в свердловский департамент информполитики. URA.RU направило в департамент запрос по теме. Информация будет дополнена после получения ответа.
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