Зампредседателя думы Шадринска Савин переехал в Екатеринбург на новую работу

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Зампредседателя гордумы Шадринска Савин уволился из госучреждения и устроился на работу в Екатеринбург
Зампредседателя гордумы Шадринска Савин уволился из госучреждения и устроился на работу в Екатеринбург Фото:

Заместитель председателя гордумы Шадринска Курганской области Александр Савин уволился из геронтологического центра «Спутник» и переехал в Екатеринбург, устроившись в госорганизацию. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.

«Савин уволился из геронтологического центра, который возглавлял. Ему надоело работать в Курганской области. Он устроился руководителем одного из домов престарелых Свердловской области. Это организация находится в подчинении у минсоцполитики региона», — сообщил источник. Инсайдеры удивились этому, так как Савин находился в губернаторском резерве правительства Курганской области, а губернатор Вадим Шумков был к нему лоялен.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться в приемную директора геронтологического центра. В пресс-службе минсоцполитики редакцию попросили обратиться в свердловский департамент информполитики. URA.RU направило в департамент запрос по теме. Информация будет дополнена после получения ответа.

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Заместитель председателя гордумы Шадринска Курганской области Александр Савин уволился из геронтологического центра «Спутник» и переехал в Екатеринбург, устроившись в госорганизацию. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Савин уволился из геронтологического центра, который возглавлял. Ему надоело работать в Курганской области. Он устроился руководителем одного из домов престарелых Свердловской области. Это организация находится в подчинении у минсоцполитики региона», — сообщил источник. Инсайдеры удивились этому, так как Савин находился в губернаторском резерве правительства Курганской области, а губернатор Вадим Шумков был к нему лоялен. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться в приемную директора геронтологического центра. В пресс-службе минсоцполитики редакцию попросили обратиться в свердловский департамент информполитики. URA.RU направило в департамент запрос по теме. Информация будет дополнена после получения ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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