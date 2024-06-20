Из-за сильнейшего ливня Екатеринбург встал в 9-балльных пробках

Сильный ливень вызвал серьезные проблемы на дорогах Екатеринбурга, образовав многокилометровые пробки. Ситуация оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» в 9 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о высокой загруженности городских магистралей.
«Город просто обездвижен. Пробки практически везде. Автомобилисты очень нервничают и сигналят друг другу», — поделились с журналистами URA.RU очевидцы, испытавшие на себе последствия непогоды.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область придет холодный фронт, который накрыл Москву. Мощный ураган привел к серьезным последствиям: шквалистый ветер сносил мусорные баки, повреждал обшивку крыш и создавал препятствия для движения общественного транспорта. В частности, аэропорт Шереметьево приостановил прием воздушных судов из-за экстремальных погодных условий. Кроме того, жители и гости Москвы стали свидетелями редкого природного явления — смерча. Подробности о ситуации в Москве и последствиях урагана — в онлайн-трансляции URA.RU.
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