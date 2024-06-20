В Свердловскую область придет холодный фронт, накрывший Москву бурей и смерчем. Видео

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Смерч. Сургут, смерч, торнадо
Непогода со смерчем из столицы может добраться и до Урала Фото:

В Свердловскую область придет холодный фронт, который в четверг, 20 июня, накрыл Москву. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Через Москву проходит холодный фронт проходит, до нас он дойдет послезавтра [22 июня]. Дождь будет, может быть, с грозой. Про шквал пока не знаю. Но сильного ветра пока не видно», — сообщил Пулин.

В четверг, 20 июня, в Москве разразился мощный ураган. Шквалистый ветер сносит мусорные баки, гнет обшивку крыш и затрудняет движение общественного транспорта. Так, из-за непогоды аэропорт Шереметьево временно перестал принимать самолеты. Также жители и гости столицы наблюдали смерч. URA.RU следит за событиями в Москве в онлайн-трансляции.

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В Свердловскую область придет холодный фронт, который в четверг, 20 июня, накрыл Москву. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «Через Москву проходит холодный фронт проходит, до нас он дойдет послезавтра [22 июня]. Дождь будет, может быть, с грозой. Про шквал пока не знаю. Но сильного ветра пока не видно», — сообщил Пулин. В четверг, 20 июня, в Москве разразился мощный ураган. Шквалистый ветер сносит мусорные баки, гнет обшивку крыш и затрудняет движение общественного транспорта. Так, из-за непогоды аэропорт Шереметьево временно перестал принимать самолеты. Также жители и гости столицы наблюдали смерч. URA.RU следит за событиями в Москве в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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