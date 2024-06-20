В Свердловскую область придет холодный фронт, который в четверг, 20 июня, накрыл Москву. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Через Москву проходит холодный фронт проходит, до нас он дойдет послезавтра [22 июня]. Дождь будет, может быть, с грозой. Про шквал пока не знаю. Но сильного ветра пока не видно», — сообщил Пулин.
В четверг, 20 июня, в Москве разразился мощный ураган. Шквалистый ветер сносит мусорные баки, гнет обшивку крыш и затрудняет движение общественного транспорта. Так, из-за непогоды аэропорт Шереметьево временно перестал принимать самолеты. Также жители и гости столицы наблюдали смерч. URA.RU следит за событиями в Москве в онлайн-трансляции.
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