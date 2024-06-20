Правительство спасает параллельный импорт

20 июня 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг провел совещание с правительством Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за укрепления рубля и вторичных санкций импортеры сталкиваются с проблемами ввоза товаров на территорию России по параллельному импорту. Правительство России и бизнес ищут возможности, чтобы исправить эту ситуацию. Об этом URA.RU рассказал экономист РАНХиГС Николай Кульбака. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное заседание правительства, одним из вопросов повестки дня которого стал анализ состояния конкуренции, в том числе в контексте развития параллельного импорта. По словам главы правительства, своевременные законодательные изменения помогли стабилизировать цены на ряд социально значимых товаров и «не допустить их дефицита благодаря перестройке логистических и производственно-торговых цепочек». Укрепление российского рубля сказалось на возможностях импортеров, утверждает экономист Кульбака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Укрепление позиций российского рубля, ситуация на валютном рынке и вторичные санкции привели к проблемам у поставщиков по параллельному импорту, утверждает экономист Кульбака. «Старые схемы» по ввозу товаров перестают работать. «Но это не означает, что мы увидим глобальные проблемы на рынке, — говорит экономист. — Происходит непрерывная подстройка механизмов: старые перестают работать, и бизнес начинает изобретать новые. Это будет непрерывная проблема, означающая увеличение затрат на всю процедуру. Но она будет решаться именно за счет увеличения этих затрат». Экономист утверждает, что это может привести к исчезновению с российского рынка ряда товаров, поскольку их становится все труднее ввозить на территорию России. Если страна столкнется с недостатком товаров на рынке, то он проявится не сиюминутно, продолжил он. Эту проблему предстоит решать правительству, и российскому бизнесу. «Подобное совещание — лишь видимая часть работы, которая идет непрерывно. В то же время проблемы с параллельным импортом каждая из компаний решает сама. Правительство и Мишустин могут через иностранные компании, бизнес и министров это пролоббировать и решить вопрос. Стоит помнить, что торгуют между собой не страны, а компании», — подчеркнул Кульбака. 30-40% в российской международной торговле приходится на Китай, подчеркнул экономист Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом, по его словам, главным поставщиком для России остается Китай, на его долю приходится около 30-40% в российской международной торговле. «Это очень много и создает катастрофическую зависимость. Но так сложилось. Все остальное идет через страны Центральной Азии, такие как Монголия, Казахстан, Узбекистан, и другие страны, включая Турцию, по кривым путям. Где-то эти поставки отслеживаются, где-то ставятся барьеры», — поделился эксперт. Экономист отметил, что список стран, участвующих в схемах параллельного импорта, вероятно, расширен не будет. «Все, кто могли, уже работают с Россией», — резюмировал эксперт. Ранее стало известно, что за 2022—2023 годы по параллельному импорту в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 млрд долларов. Таким образом, показатель вырос более чем в три раза. В то же время доля недружественных стран в импорте в 2023 снизилась до 29% по сравнению с 50% 2021 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за укрепления рубля и вторичных санкций импортеры сталкиваются с проблемами ввоза товаров на территорию России по параллельному импорту. Правительство России и бизнес ищут возможности, чтобы исправить эту ситуацию. Об этом URA.RU рассказал экономист РАНХиГС Николай Кульбака. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное заседание правительства, одним из вопросов повестки дня которого стал анализ состояния конкуренции, в том числе в контексте развития параллельного импорта. По словам главы правительства, своевременные законодательные изменения помогли стабилизировать цены на ряд социально значимых товаров и «не допустить их дефицита благодаря перестройке логистических и производственно-торговых цепочек». Укрепление позиций российского рубля, ситуация на валютном рынке и вторичные санкции привели к проблемам у поставщиков по параллельному импорту, утверждает экономист Кульбака. «Старые схемы» по ввозу товаров перестают работать. «Но это не означает, что мы увидим глобальные проблемы на рынке, — говорит экономист. — Происходит непрерывная подстройка механизмов: старые перестают работать, и бизнес начинает изобретать новые. Это будет непрерывная проблема, означающая увеличение затрат на всю процедуру. Но она будет решаться именно за счет увеличения этих затрат». Экономист утверждает, что это может привести к исчезновению с российского рынка ряда товаров, поскольку их становится все труднее ввозить на территорию России. Если страна столкнется с недостатком товаров на рынке, то он проявится не сиюминутно, продолжил он. Эту проблему предстоит решать правительству, и российскому бизнесу. «Подобное совещание — лишь видимая часть работы, которая идет непрерывно. В то же время проблемы с параллельным импортом каждая из компаний решает сама. Правительство и Мишустин могут через иностранные компании, бизнес и министров это пролоббировать и решить вопрос. Стоит помнить, что торгуют между собой не страны, а компании», — подчеркнул Кульбака. При этом, по его словам, главным поставщиком для России остается Китай, на его долю приходится около 30-40% в российской международной торговле. «Это очень много и создает катастрофическую зависимость. Но так сложилось. Все остальное идет через страны Центральной Азии, такие как Монголия, Казахстан, Узбекистан, и другие страны, включая Турцию, по кривым путям. Где-то эти поставки отслеживаются, где-то ставятся барьеры», — поделился эксперт. Экономист отметил, что список стран, участвующих в схемах параллельного импорта, вероятно, расширен не будет. «Все, кто могли, уже работают с Россией», — резюмировал эксперт. Ранее стало известно, что за 2022—2023 годы по параллельному импорту в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 млрд долларов. Таким образом, показатель вырос более чем в три раза. В то же время доля недружественных стран в импорте в 2023 снизилась до 29% по сравнению с 50% 2021 года.