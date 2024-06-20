У Отара Кушанашвили нашли рак

У журналиста Отара Кушанашвили выявили рак. Об этом сообщил российский журналист и обозреватель Владимир Полупанов. Ранее Кушанашвили был экстренно госпитализирован.
«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль», — написал Полупанов в соцсети Вконтакте. По его словам, на данный момент проходит операция у Кушанашвили.
Ранее официальный представитель Кушанашвили подтвердил факт госпитализации. По его словам, утром журналист был доставлен в больницу после длительных уговоров на осмотр, который завершился решением о необходимости экстренной госпитализации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.