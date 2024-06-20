У Отара Кушанашвили нашли рак

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У Отара Кушанашвили идет операция
У Отара Кушанашвили идет операция Фото:

У журналиста Отара Кушанашвили выявили рак. Об этом сообщил российский журналист и обозреватель Владимир Полупанов. Ранее Кушанашвили был экстренно госпитализирован. 

«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль», — написал Полупанов в соцсети Вконтакте. По его словам, на данный момент проходит операция у Кушанашвили. 

Ранее официальный представитель Кушанашвили подтвердил факт госпитализации. По его словам, утром журналист был доставлен в больницу после длительных уговоров на осмотр, который завершился решением о необходимости экстренной госпитализации.

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У журналиста Отара Кушанашвили выявили рак. Об этом сообщил российский журналист и обозреватель Владимир Полупанов. Ранее Кушанашвили был экстренно госпитализирован.  «Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль», — написал Полупанов в соцсети Вконтакте. По его словам, на данный момент проходит операция у Кушанашвили.  Ранее официальный представитель Кушанашвили подтвердил факт госпитализации. По его словам, утром журналист был доставлен в больницу после длительных уговоров на осмотр, который завершился решением о необходимости экстренной госпитализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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