В РФ начнут доплачивать за двух и более детей: в чем суть налоговой инициативы

С 2026 года семейную налоговую выплату смогут получать работающие родители двух и более детей, чей среднедушевой семейный доход не превысит 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, комментируя решение Госдумы о ежегодных выплатах некоторым работающим родителям. По его словам, выплаченный налог за прошлый год будет пересчитан по ставке 6%, а разница — возвращена гражданину.
«При назначении семейной налоговой выплаты будут применяться механизмы социального казначейства. Для получения достаточно будет одного электронного заявления без предоставления дополнительных документов. Все необходимые сведения Социальный фонд по каналам межведомственного взаимодействия получит из информационных систем», — рассказал Пудов в беседе с URA.RU.
По его предварительным расчетам, дополнительную поддержку смогут получить около четырех миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей. Он также отметил, что получить выплату смогут также и те родители, к доходу которых будет применяться повышенная ставка подоходного налога в размере 15%, если среднедушевой доход в такой семье не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека.
Пудов подчеркнул, что всего на предоставление семейных налоговых выплат будет направлено порядка 100 миллиарда рублей. Порядок назначения и предоставления выплаты будет подготовлен правительством ко второму чтению законопроекта в Госдуме.
По его словам, предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью. Пудов подчеркнул, что при назначении выплаты будет учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность. Однако он отметил, что родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты работающим родителям с двумя и более детьми при условии низкого среднедушевого дохода семьи. Инициатива направлена на поддержку семей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов.
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