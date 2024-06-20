Владимир Путин заявил, что Запад скинет на Владимира Зеленского "непопулярные решения"
В первой половине 2025 года Запад сменит нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Запад поменяет Зеленского в первой половине следующего года», — заявил Путин в ходе беседы с журналистами во Вьетнаме. По его словам, западные страны повесят на Зеленского все «непопулярные решения». Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24».
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