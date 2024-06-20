Путин сделал шокирующее заявление о Зеленском

Путин: Запад сменит Зеленского в первой половине 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин заявил, что Запад скинет на Владимира Зеленского "непопулярные решения"
Владимир Путин заявил, что Запад скинет на Владимира Зеленского "непопулярные решения" Фото:

В первой половине 2025 года Запад сменит нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 

«Запад поменяет Зеленского в первой половине следующего года», — заявил Путин в ходе беседы с журналистами во Вьетнаме. По его словам, западные страны повесят на Зеленского все «непопулярные решения». Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24».

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В первой половине 2025 года Запад сменит нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.  «Запад поменяет Зеленского в первой половине следующего года», — заявил Путин в ходе беседы с журналистами во Вьетнаме. По его словам, западные страны повесят на Зеленского все «непопулярные решения». Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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