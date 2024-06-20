Президент Таджикистана Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба

20 июня 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Закон подписан Эмомали Рахмоном с целью борьбы с суевериями в обществе, заявили в пресс-службе главы Таджикистана Фото: Официальный сайт Президента Таджикистана Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил новый закон, направленный на регулирование вопросов ношения хиджаба в стране. Согласно информации, предоставленной изданием Asia-Plus, закон вводит запрет на ношение одежды, которая считается «чуждой» для традиций Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «Законы, принятые в новой редакции, направлены на защиту подлинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий и предрассудков, излишеств и расточительности при проведении торжеств и обрядов», — заявили в пресс-службе. Уточняется, закон подписан Рахмоном с целью борьбы с суевериями и фанатизмом в обществе. Нововведение предполагает штрафные санкции за ношение одежды, не соответствующей национальным традициям. Ранее в стране уже были зарегистрированы случаи штрафов за публичное ношение хиджаба, а также существовали требования к женщинам носить его в форме платка. Эти меры отражают стремление властей контролировать проявления религиозности в общественном пространстве. В частности, депутат Госдумы РФ Вячеслав Даванков представил законопроект, направленный на запрет ношения религиозной одежды, скрывающей лицо. По его предложению, новые правила должны распространяться на общественные места, государственные учреждения и образовательные организации, передает «Национальная служба новостей». Адам Делимханов, депутат от Чечни, высказал резкую критику в адрес законопроекта Даванкова, подчеркивая недопустимость ограничений в отношении религиозных атрибутов. По его словам, такие предложения не способствуют укреплению межнационального мира и согласия в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил новый закон, направленный на регулирование вопросов ношения хиджаба в стране. Согласно информации, предоставленной изданием Asia-Plus, закон вводит запрет на ношение одежды, которая считается «чуждой» для традиций Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «Законы, принятые в новой редакции, направлены на защиту подлинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий и предрассудков, излишеств и расточительности при проведении торжеств и обрядов», — заявили в пресс-службе. Уточняется, закон подписан Рахмоном с целью борьбы с суевериями и фанатизмом в обществе. Нововведение предполагает штрафные санкции за ношение одежды, не соответствующей национальным традициям. Ранее в стране уже были зарегистрированы случаи штрафов за публичное ношение хиджаба, а также существовали требования к женщинам носить его в форме платка. Эти меры отражают стремление властей контролировать проявления религиозности в общественном пространстве. В частности, депутат Госдумы РФ Вячеслав Даванков представил законопроект, направленный на запрет ношения религиозной одежды, скрывающей лицо. По его предложению, новые правила должны распространяться на общественные места, государственные учреждения и образовательные организации, передает «Национальная служба новостей». Адам Делимханов, депутат от Чечни, высказал резкую критику в адрес законопроекта Даванкова, подчеркивая недопустимость ограничений в отношении религиозных атрибутов. По его словам, такие предложения не способствуют укреплению межнационального мира и согласия в стране.