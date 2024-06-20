Владелец «Жизньмарта» анонсировал открытие магазина в Казахстане

В Казахстане появится сеть магазинов «Жизньмарт». Об этом сообщил предприниматель Иван Зайченко.
«Уже совсем скоро», — написал Зайченко в telegram-канале. В 2023 году хозяин уральской франшизы планировал открыть несколько магазинов в Астане и Алматы.
URA.RU сообщало, что в конце января в Дубае открылся первый «Жизньмарт». По словам Зайченко, открытие магазина было тяжелым. В мае бизнесмен пообещал выплатить отравившимся продукцией «Жизньмарта» екатеринбуржцам по миллиону рублей. Позже Зайченко заявил, что ради компенсации жители города начали облизывать яйца и заваливать его фейковыми обращениями.
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