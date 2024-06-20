20 июня 2024

Владелец «Жизньмарта» анонсировал открытие магазина в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель планирует открыть несколько магазинов в Астане
Предприниматель планирует открыть несколько магазинов в Астане Фото:

В Казахстане появится сеть магазинов «Жизньмарт». Об этом сообщил предприниматель Иван Зайченко.

«Уже совсем скоро», — написал Зайченко в telegram-канале. В 2023 году хозяин уральской франшизы планировал открыть несколько магазинов в Астане и Алматы.

URA.RU сообщало, что в конце января в Дубае открылся первый «Жизньмарт». По словам Зайченко, открытие магазина было тяжелым. В мае бизнесмен пообещал выплатить отравившимся продукцией «Жизньмарта» екатеринбуржцам по миллиону рублей. Позже Зайченко заявил, что ради компенсации жители города начали облизывать яйца и заваливать его фейковыми обращениями.

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В Казахстане появится сеть магазинов «Жизньмарт». Об этом сообщил предприниматель Иван Зайченко. «Уже совсем скоро», — написал Зайченко в telegram-канале. В 2023 году хозяин уральской франшизы планировал открыть несколько магазинов в Астане и Алматы. URA.RU сообщало, что в конце января в Дубае открылся первый «Жизньмарт». По словам Зайченко, открытие магазина было тяжелым. В мае бизнесмен пообещал выплатить отравившимся продукцией «Жизньмарта» екатеринбуржцам по миллиону рублей. Позже Зайченко заявил, что ради компенсации жители города начали облизывать яйца и заваливать его фейковыми обращениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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