ТАСС: работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году

В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Однако в документе не предусмотрены компенсации за период, когда индексация была приостановлена с 2016 года, пишет ТАСС.
«Согласно поправкам в закон „О страховых пенсиях“, работающие пенсионеры будут получать пенсию в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных ими средств за время приостановки индексации», — говорится в тексте предложения. Об этом передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек.
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