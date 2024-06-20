ТАСС: работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году

21 июня 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Работающие пенсионеры получат выплаты в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Однако в документе не предусмотрены компенсации за период, когда индексация была приостановлена с 2016 года, пишет ТАСС. «Согласно поправкам в закон „О страховых пенсиях“, работающие пенсионеры будут получать пенсию в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных ими средств за время приостановки индексации», — говорится в тексте предложения. Об этом передает ТАСС. Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Однако в документе не предусмотрены компенсации за период, когда индексация была приостановлена с 2016 года, пишет ТАСС. «Согласно поправкам в закон „О страховых пенсиях“, работающие пенсионеры будут получать пенсию в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных ими средств за время приостановки индексации», — говорится в тексте предложения. Об этом передает ТАСС. Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек.