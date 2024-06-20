20 июня 2024

ТАСС: работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году

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Работающие пенсионеры получат выплаты в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года Фото:

В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Однако в документе не предусмотрены компенсации за период, когда индексация была приостановлена с 2016 года, пишет ТАСС.

«Согласно поправкам в закон „О страховых пенсиях“, работающие пенсионеры будут получать пенсию в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных ими средств за время приостановки индексации», — говорится в тексте предложения. Об этом передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек.

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В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с февраля 2025 года. Однако в документе не предусмотрены компенсации за период, когда индексация была приостановлена с 2016 года, пишет ТАСС. «Согласно поправкам в закон „О страховых пенсиях“, работающие пенсионеры будут получать пенсию в размере, рассчитанном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных ими средств за время приостановки индексации», — говорится в тексте предложения. Об этом передает ТАСС. Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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