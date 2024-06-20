В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, подготовленный депутатами партии «Единая Россия». Об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.
«Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек», — сказал Васильев, его слова приводятся на официальном сайте партии. Он добавил, что работающие пенсионеры вносят вклад в победу страны. Кроме того, являясь наставниками молодежи, они обеспечивают преемственность поколений.
Васильев отметил, что Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года.
Инициатива была предложена в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина, данное партии и правительству на Петербургском международном экономическом форуме. Также премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что с 1 февраля 2025 года вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сам процесс индексации пенсий был приостановлен в 2016 годку из-за дефицита в бюджете Пенсионного Фонда России.
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