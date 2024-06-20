В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Выплаты работающим пенсионерам начнут индексировать в феврале 2025 года Фото:

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, подготовленный депутатами партии «Единая Россия». Об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

«Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек», — сказал Васильев, его слова приводятся на официальном сайте партии. Он добавил, что работающие пенсионеры вносят вклад в победу страны. Кроме того, являясь наставниками молодежи, они обеспечивают преемственность поколений.

Васильев отметил, что Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года.

Инициатива была предложена в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина, данное партии и правительству на Петербургском международном экономическом форуме. Также премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что с 1 февраля 2025 года вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сам процесс индексации пенсий был приостановлен в 2016 годку из-за дефицита в бюджете Пенсионного Фонда России.

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В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, подготовленный депутатами партии «Единая Россия». Об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев. «Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек», — сказал Васильев, его слова приводятся на официальном сайте партии. Он добавил, что работающие пенсионеры вносят вклад в победу страны. Кроме того, являясь наставниками молодежи, они обеспечивают преемственность поколений. Васильев отметил, что Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года. Инициатива была предложена в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина, данное партии и правительству на Петербургском международном экономическом форуме. Также премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что с 1 февраля 2025 года вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сам процесс индексации пенсий был приостановлен в 2016 годку из-за дефицита в бюджете Пенсионного Фонда России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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