В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

20 июня 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Выплаты работающим пенсионерам начнут индексировать в феврале 2025 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, подготовленный депутатами партии «Единая Россия». Об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев. «Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек», — сказал Васильев, его слова приводятся на официальном сайте партии. Он добавил, что работающие пенсионеры вносят вклад в победу страны. Кроме того, являясь наставниками молодежи, они обеспечивают преемственность поколений. Васильев отметил, что Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года. Инициатива была предложена в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина, данное партии и правительству на Петербургском международном экономическом форуме. Также премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что с 1 февраля 2025 года вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сам процесс индексации пенсий был приостановлен в 2016 годку из-за дефицита в бюджете Пенсионного Фонда России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, подготовленный депутатами партии «Единая Россия». Об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев. «Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек», — сказал Васильев, его слова приводятся на официальном сайте партии. Он добавил, что работающие пенсионеры вносят вклад в победу страны. Кроме того, являясь наставниками молодежи, они обеспечивают преемственность поколений. Васильев отметил, что Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года. Инициатива была предложена в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина, данное партии и правительству на Петербургском международном экономическом форуме. Также премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что с 1 февраля 2025 года вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сам процесс индексации пенсий был приостановлен в 2016 годку из-за дефицита в бюджете Пенсионного Фонда России.