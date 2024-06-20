20 июня 2024

Исаев рассказал о проекте индексации пенсий работающим пенсионерам

Исаев: пенсия будет индексироваться работающим и неработающим пенсионерам
© Служба новостей «URA.RU»
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Работающим пенсионерам в России будут начислять выплаты с учетом того, какой размер пенсии они бы получали, если бы учитывались все индексации с 2016 года. Об заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

«Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться, исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года», — заявил Исаев, передает ТАСС. По его словам, недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, ее восстановят, когда он перестанет работать. Он уточнил, что пенсия будет индексироваться, как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.

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Работающим пенсионерам в России будут начислять выплаты с учетом того, какой размер пенсии они бы получали, если бы учитывались все индексации с 2016 года. Об заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева. «Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться, исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года», — заявил Исаев, передает ТАСС. По его словам, недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, ее восстановят, когда он перестанет работать. Он уточнил, что пенсия будет индексироваться, как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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