Работающим пенсионерам в России будут начислять выплаты с учетом того, какой размер пенсии они бы получали, если бы учитывались все индексации с 2016 года. Об заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.
«Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться, исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года», — заявил Исаев, передает ТАСС. По его словам, недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, ее восстановят, когда он перестанет работать. Он уточнил, что пенсия будет индексироваться, как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.
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