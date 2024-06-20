Министр труда Котяков: индексация пенсий будет проводиться два раза в год

21 июня 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

. Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пенсии в России будут индексировать два раза в год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров. «С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», — передает слова Котякова РИА Новости. Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей. Ранее в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. При этом работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсии в России будут индексировать два раза в год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров. «С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», — передает слова Котякова РИА Новости. Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей. Ранее в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. При этом работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году.