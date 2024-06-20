20 июня 2024

Министр труда Котяков: индексация пенсий будет проводиться два раза в год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, котяков антон
. Фото:

Пенсии в России будут индексировать два раза в год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров.

«С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», — передает слова Котякова РИА Новости. Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей.

Ранее в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. При этом работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсии в России будут индексировать два раза в год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров. «С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», — передает слова Котякова РИА Новости. Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей. Ранее в Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. При этом работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...