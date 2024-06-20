В России хотят создать новую биржу с особым статусом

На безе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которая с февраля этого года называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева», панируют создать новую площадку для торговли ценными бумагами. Она станет альтернативой для существующих организаций, попавших под западные ограничения. Об этом рассказали брокеры, информацию подтвердили источники, близкие к финансовому рынку.
«На базе Восточной биржи планируется создать площадку для торгов ценными бумагами, акциями компаний из дружественных стран, а также производными финансовыми инструментами на эти активы. Одна из причин — запрос рынка на конкурентную биржевую среду», — рассказали собеседники «Ведомостей».
«СПБ биржа» и Мосбиржа 12 июня были включены в санкционные списки США, что осложнило сотрудничество с торговыми площадками. Также среди ключевых причин появления новой биржи были названы планы коллег из Московской биржи дать инвесторам доступ к торгам напрямую, без участия брокеров.
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