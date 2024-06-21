В тюменском аэропорту Рощино задерживаются семь авиарейсов на вылет и 15 на прилет. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.
«Вылет: ДР 6562 — Москва / Шерем — задерживается, SU 6452 — Санкт-Петербург — задерживается, FV 6452 — Санкт-Петербург — задерживается, ДР 592 –Санкт-Петербург — задерживается, SU 6366 –Москва / Шерем — задерживается, FV 6366 — Москва / Шерем — задерживается, YC 10 — Салехард — задерживается», — следует из онлайн-табло. На прилет задерживаются семь рейсов из Екатеринбурга, три — из Москвы, три — из Санкт-Петербурга, по одному из Худжанда, Сургута и Салехарда.
Корреспондент URA.RU позвонил в справочную службу аэропорта Рощино, чтобы выяснить причину задержки рейсов. Ответа не последовало.
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