N-TV: Евросоюз получил от России больше газа, чем от США

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Россия обогнала США по объемам поставок газа в страны ЕС
Россия обогнала США по объемам поставок газа в страны ЕС Фото:
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Евросоюз продолжает получать значительные объемы газа из России. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV. По данным источника, в прошедшем месяце Россия впервые за последние два года обогнала США по объемам поставок газа в страны ЕС, обеспечив 15% от всего европейского потребления. 

«В прошлом месяце впервые за два года из России в ЕС было поставлено больше газа, чем из США, — 15% от всего европейского снабжения», — сообщил немецкий телеканал. Там же отметили, что увеличение поставок произошло несмотря на политические напряженности и обсуждения возможных энергетических санкций против страны.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит против РФ новый 14-й пакет санкций. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек отметила, что он не повлияет на Россию, но нанесет удар по бюджету Европы в случае его принятия, так как Евросоюз продолжает получать российский газ через третьи страны. 

Новый, 14-й, пакет санкций касается российской энергетики и оборонного и финансового сектора. В пакет войдут меры против усилий России нейтрализовать или преодолеть санкции, передает телеканал 360.

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Евросоюз продолжает получать значительные объемы газа из России. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV. По данным источника, в прошедшем месяце Россия впервые за последние два года обогнала США по объемам поставок газа в страны ЕС, обеспечив 15% от всего европейского потребления.  «В прошлом месяце впервые за два года из России в ЕС было поставлено больше газа, чем из США, — 15% от всего европейского снабжения», — сообщил немецкий телеканал. Там же отметили, что увеличение поставок произошло несмотря на политические напряженности и обсуждения возможных энергетических санкций против страны. Ранее сообщалось, что ЕС готовит против РФ новый 14-й пакет санкций. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек отметила, что он не повлияет на Россию, но нанесет удар по бюджету Европы в случае его принятия, так как Евросоюз продолжает получать российский газ через третьи страны.  Новый, 14-й, пакет санкций касается российской энергетики и оборонного и финансового сектора. В пакет войдут меры против усилий России нейтрализовать или преодолеть санкции, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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