N-TV: Евросоюз получил от России больше газа, чем от США

Евросоюз продолжает получать значительные объемы газа из России. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV. По данным источника, в прошедшем месяце Россия впервые за последние два года обогнала США по объемам поставок газа в страны ЕС, обеспечив 15% от всего европейского потребления.
«В прошлом месяце впервые за два года из России в ЕС было поставлено больше газа, чем из США, — 15% от всего европейского снабжения», — сообщил немецкий телеканал. Там же отметили, что увеличение поставок произошло несмотря на политические напряженности и обсуждения возможных энергетических санкций против страны.
Ранее сообщалось, что ЕС готовит против РФ новый 14-й пакет санкций. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек отметила, что он не повлияет на Россию, но нанесет удар по бюджету Европы в случае его принятия, так как Евросоюз продолжает получать российский газ через третьи страны.
Новый, 14-й, пакет санкций касается российской энергетики и оборонного и финансового сектора. В пакет войдут меры против усилий России нейтрализовать или преодолеть санкции, передает телеканал 360.
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