Названы ключевые симптомы, которые отличат ботулизм от отравлений

Ботулизм, вспышки которого были замечены в ряде регионов РФ, имеет ряд определенных признаков. Они позволяют отличить заболевание от обычного отравления. Среди ярко выраженных — головокружение, сухость во рту и затуманенное зрение. Об этом рассказала инфекционист Елена Малинникова.
«Ботулизм, конечно, отличается от других пищевых инфекций, которые мы чаще всего встречаем. <...> В основном наступает сильная утомляемость, головокружение, появляются такие симптомы, как затуманенное зрение, выраженная сухость во рту», — подчеркнула специалист в разговоре с 360.Ru. Разумеется, подчеркнула Малинникова, также никуда не деваются и более традиционные признаки отравления: диарея, рвота, вздутие живота.
Вспышка ботулизма была зафиксирована несколько дней назад в Москве и Нижнем Новгороде. Люди начали массово обращаться в больницы с признаками отравления. Выяснилось, что почти все пользовались доставкой еды, заказывая тунец и другую продукцию от определенного поставщика — «Кухня на районе». Роспотребнадзор инициировал проверку, а СКР привлек к расследованию отдельный отдел. Спустя время часть пострадавших были выписаны из больницы.
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