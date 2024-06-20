20 июня 2024

Ураган «Эдгар» из Москвы движется на Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины лучше не ставить под деревьями
Машины лучше не ставить под деревьями Фото:

Мощный ураган «Эдгар», который бушевал в Москве и унес две человеческих жизни, придет на территорию Пермского края. Об этом сообщил метеоролог Андрей Шихов.

«Ураган „Эдгар“ придет в Пермский край сегодня. Но до нас этот холодный фронт дойдет в ослабленном виде — сегодня днем он проявит себя грозами и шквалами до 17-22 м/с в крае, а вечером доберется до Перми», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на Шихова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в результате урагана в Москве госпитализированы 18 человек, а двое погибли. Стихия повредила сотни автомобилей и деревьев. 

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Мощный ураган «Эдгар», который бушевал в Москве и унес две человеческих жизни, придет на территорию Пермского края. Об этом сообщил метеоролог Андрей Шихов. «Ураган „Эдгар“ придет в Пермский край сегодня. Но до нас этот холодный фронт дойдет в ослабленном виде — сегодня днем он проявит себя грозами и шквалами до 17-22 м/с в крае, а вечером доберется до Перми», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на Шихова. Ранее URA.RU рассказывало, что в результате урагана в Москве госпитализированы 18 человек, а двое погибли. Стихия повредила сотни автомобилей и деревьев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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