Ураган «Эдгар» из Москвы движется на Пермь

Машины лучше не ставить под деревьями
Мощный ураган «Эдгар», который бушевал в Москве и унес две человеческих жизни, придет на территорию Пермского края. Об этом сообщил метеоролог Андрей Шихов.
«Ураган „Эдгар“ придет в Пермский край сегодня. Но до нас этот холодный фронт дойдет в ослабленном виде — сегодня днем он проявит себя грозами и шквалами до 17-22 м/с в крае, а вечером доберется до Перми», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на Шихова.
Ранее URA.RU рассказывало, что в результате урагана в Москве госпитализированы 18 человек, а двое погибли. Стихия повредила сотни автомобилей и деревьев.
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