Пять самолетов, летевших в Тюмень, отправили на запасной аэродром в Екатеринбург

Рейсы были задержаны из-за тумана
Пять самолетов, летевших в Тюмень, направили на запасной аэродром в Екатеринбург из-за тумана. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино.
«Пять бортов уходили на запасной аэродром в Екатеринбург. На данный момент задержанные рейсы прибыли в Рощино, ожидаются вылеты рейсов: Победа 6562, Россия 6452, Победа 592, Россия 6366, Ямал 10», — рассказали в telegram-канале Рощино.
Ранее URA.RU писало, что из-за тумана в тюменском аэропорту задержали семь рейсов на вылет и 15 на прилет. Ознакомиться с актуальным временем прибытия самолетов можно на онлайн-табло Рощино.
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