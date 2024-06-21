Пять самолетов, летевших в Тюмень, отправили на запасной аэродром в Екатеринбург

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Рейсы были задержаны из-за тумана
Рейсы были задержаны из-за тумана Фото:

Пять самолетов, летевших в Тюмень, направили на запасной аэродром в Екатеринбург из-за тумана. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Пять бортов уходили на запасной аэродром в Екатеринбург. На данный момент задержанные рейсы прибыли в Рощино, ожидаются вылеты рейсов: Победа 6562, Россия 6452, Победа 592, Россия 6366, Ямал 10», — рассказали в telegram-канале Рощино.

Ранее URA.RU писало, что из-за тумана в тюменском аэропорту задержали семь рейсов на вылет и 15 на прилет. Ознакомиться с актуальным временем прибытия самолетов можно на онлайн-табло Рощино.

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Пять самолетов, летевших в Тюмень, направили на запасной аэродром в Екатеринбург из-за тумана. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино. «Пять бортов уходили на запасной аэродром в Екатеринбург. На данный момент задержанные рейсы прибыли в Рощино, ожидаются вылеты рейсов: Победа 6562, Россия 6452, Победа 592, Россия 6366, Ямал 10», — рассказали в telegram-канале Рощино. Ранее URA.RU писало, что из-за тумана в тюменском аэропорту задержали семь рейсов на вылет и 15 на прилет. Ознакомиться с актуальным временем прибытия самолетов можно на онлайн-табло Рощино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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