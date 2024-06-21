В Екатеринбурге сорвалась выставка с останками жертв репрессий

В Екатеринбурге отменили выставку «Зона особого назначения «12 километр»»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект должен был показать, что нашли археологи на мемориале с 2017 по 2022 год
Проект должен был показать, что нашли археологи на мемориале с 2017 по 2022 год Фото:

Запланированную на 22 июня выставку с артефактами, найденными на месте массовых расстрелов, пришлось отменить. Как пояснили URA.RU в Музее истории Екатеринбурга — по техническим причинам. 

«Открытие выставки „Зона особого назначения ‚12 километр‘. Проявление“ на Мемориале жертвам политических репрессий откладывается на неопределенный срок. О дате и времени открытия проекта сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили представители МИЕ.

Экспозицию планировали представить в День памяти и скорби на 12-м километре Московского тракта. Посетителям хотели показать находки археологов — личные вещи, документы и даже челюсти репрессированных. Директор МИЕ Игорь Пушкарев заявлял, что выставка восстановит деятельность музея на мемориале, который не эксплуатировался с 2016 года.

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Запланированную на 22 июня выставку с артефактами, найденными на месте массовых расстрелов, пришлось отменить. Как пояснили URA.RU в Музее истории Екатеринбурга — по техническим причинам.  «Открытие выставки „Зона особого назначения ‚12 километр‘. Проявление“ на Мемориале жертвам политических репрессий откладывается на неопределенный срок. О дате и времени открытия проекта сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили представители МИЕ. Экспозицию планировали представить в День памяти и скорби на 12-м километре Московского тракта. Посетителям хотели показать находки археологов — личные вещи, документы и даже челюсти репрессированных. Директор МИЕ Игорь Пушкарев заявлял, что выставка восстановит деятельность музея на мемориале, который не эксплуатировался с 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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