За последние пять лет археологи смогли найти доказательства тому, что на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге был расстрельный полигон НКВД. Уже 22 июня горожане смогут увидеть находки вживую. Фотографиями экспонатов с URA.RU поделились представители Музея истории Екатеринбурга (МИЕ).
Последние раскопки научные сотрудники провели осенью 2022 года. Тогда они нашли вокруг Мемориала жертв политических репрессий личные вещи, 52 коллективных захоронения, могильные ямы — некоторые с останками жертв политических репрессий, почти во всех обнаруженных черепах были пулевые отверстия.
Экспозицию представят публике в День памяти и скорби. Директор МИЕ Игорь Пушкарев заявил, что эта выставка восстановит деятельность музея на мемориале, который не эксплуатировался с 2016 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!