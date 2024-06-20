20 июня 2024

На месте массовых расстрелов в Екатеринбурге нашли челюсти, черепа и одежду. Фото

Музей истории Екатеринбурга покажет останки и документы жертв репрессий
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская панихида, посвященная памяти жертв политических репрессий. Екатеринбург, мемориальный комплекс жертв политических репрессий
Экспонаты покажут впервые, их разместят на 12-м километре Московского тракта Фото:

За последние пять лет археологи смогли найти доказательства тому, что на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге был расстрельный полигон НКВД. Уже 22 июня горожане смогут увидеть находки вживую. Фотографиями экспонатов с URA.RU поделились представители Музея истории Екатеринбурга (МИЕ).

Последние раскопки научные сотрудники провели осенью 2022 года. Тогда они нашли вокруг Мемориала жертв политических репрессий личные вещи, 52 коллективных захоронения, могильные ямы — некоторые с останками жертв политических репрессий, почти во всех обнаруженных черепах были пулевые отверстия.

Экспозицию представят публике в День памяти и скорби. Директор МИЕ Игорь Пушкарев заявил, что эта выставка восстановит деятельность музея на мемориале, который не эксплуатировался с 2016 года.

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За последние пять лет археологи смогли найти доказательства тому, что на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге был расстрельный полигон НКВД. Уже 22 июня горожане смогут увидеть находки вживую. Фотографиями экспонатов с URA.RU поделились представители Музея истории Екатеринбурга (МИЕ). Последние раскопки научные сотрудники провели осенью 2022 года. Тогда они нашли вокруг Мемориала жертв политических репрессий личные вещи, 52 коллективных захоронения, могильные ямы — некоторые с останками жертв политических репрессий, почти во всех обнаруженных черепах были пулевые отверстия. Экспозицию представят публике в День памяти и скорби. Директор МИЕ Игорь Пушкарев заявил, что эта выставка восстановит деятельность музея на мемориале, который не эксплуатировался с 2016 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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