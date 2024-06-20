На месте массовых расстрелов в Екатеринбурге нашли челюсти, черепа и одежду. Фото

Музей истории Екатеринбурга покажет останки и документы жертв репрессий

21 июня 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Экспонаты покажут впервые, их разместят на 12-м километре Московского тракта Фото: Илья Московец © URA.RU За последние пять лет археологи смогли найти доказательства тому, что на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге был расстрельный полигон НКВД. Уже 22 июня горожане смогут увидеть находки вживую. Фотографиями экспонатов с URA.RU поделились представители Музея истории Екатеринбурга (МИЕ). Последние раскопки научные сотрудники провели осенью 2022 года. Тогда они нашли вокруг Мемориала жертв политических репрессий личные вещи, 52 коллективных захоронения, могильные ямы — некоторые с останками жертв политических репрессий, почти во всех обнаруженных черепах были пулевые отверстия. Экспозицию представят публике в День памяти и скорби. Директор МИЕ Игорь Пушкарев заявил, что эта выставка восстановит деятельность музея на мемориале, который не эксплуатировался с 2016 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние пять лет археологи смогли найти доказательства тому, что на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге был расстрельный полигон НКВД. Уже 22 июня горожане смогут увидеть находки вживую. Фотографиями экспонатов с URA.RU поделились представители Музея истории Екатеринбурга (МИЕ). Последние раскопки научные сотрудники провели осенью 2022 года. Тогда они нашли вокруг Мемориала жертв политических репрессий личные вещи, 52 коллективных захоронения, могильные ямы — некоторые с останками жертв политических репрессий, почти во всех обнаруженных черепах были пулевые отверстия. Экспозицию представят публике в День памяти и скорби. Директор МИЕ Игорь Пушкарев заявил, что эта выставка восстановит деятельность музея на мемориале, который не эксплуатировался с 2016 года.