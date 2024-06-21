Фото Путина и Ким Чен Ына в Aurus стало главным кадром недели на Западе

Reuters назвало фотографию Путина и Ким Чен Ына в Aurus главной за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну уже второй Aurus Фото:

Во время визита в Северную Корею президент России Владимир Путин прокатил главу КНДР Ким Чен Ына на подаренном российском Aurus. Фотография с поездки стала главной за неделю по версии крупнейшего международного агентства Reuters.

«Подборка наших лучших фотографий со всего мира на этой неделе… Путин и лидер Ким Чен Ын едут на автомобиле Aurus в Пхеньяне», — сообщает агентство. Кадр с Путиным стоит первым в материале. Популярными фотографиями также стали: принцесса Уэльская на Дне рождения короля Британии Карла III и французский футболист Килиан Мбаппе, который лежит на футбольном поле с разбитым носом.

Во время визита в Пхеньян Путин подарил Киму автомобиль Aurus. После этого оба лидера прокатили друг друга на нем. Теперь у лидера КНДР есть два российских автомобиля. В Центральном телеграфном агентстве Кореи заявили, что Ким пользуется Aurus в личных целей, что являются наглядной демонстрацией дружбы между двумя странами, передает Pravda.ru. Как прошла пышная церемония встречи российского президента — в материале URA.RU.

Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на автомобиле Aurus
Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на автомобиле Aurus
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Во время визита в Северную Корею президент России Владимир Путин прокатил главу КНДР Ким Чен Ына на подаренном российском Aurus. Фотография с поездки стала главной за неделю по версии крупнейшего международного агентства Reuters. «Подборка наших лучших фотографий со всего мира на этой неделе… Путин и лидер Ким Чен Ын едут на автомобиле Aurus в Пхеньяне», — сообщает агентство. Кадр с Путиным стоит первым в материале. Популярными фотографиями также стали: принцесса Уэльская на Дне рождения короля Британии Карла III и французский футболист Килиан Мбаппе, который лежит на футбольном поле с разбитым носом. Во время визита в Пхеньян Путин подарил Киму автомобиль Aurus. После этого оба лидера прокатили друг друга на нем. Теперь у лидера КНДР есть два российских автомобиля. В Центральном телеграфном агентстве Кореи заявили, что Ким пользуется Aurus в личных целей, что являются наглядной демонстрацией дружбы между двумя странами, передает Pravda.ru. Как прошла пышная церемония встречи российского президента — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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