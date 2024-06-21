Фото Путина и Ким Чен Ына в Aurus стало главным кадром недели на Западе

Reuters назвало фотографию Путина и Ким Чен Ына в Aurus главной за неделю

21 июня 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну уже второй Aurus Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Во время визита в Северную Корею президент России Владимир Путин прокатил главу КНДР Ким Чен Ына на подаренном российском Aurus. Фотография с поездки стала главной за неделю по версии крупнейшего международного агентства Reuters. «Подборка наших лучших фотографий со всего мира на этой неделе… Путин и лидер Ким Чен Ын едут на автомобиле Aurus в Пхеньяне», — сообщает агентство . Кадр с Путиным стоит первым в материале. Популярными фотографиями также стали: принцесса Уэльская на Дне рождения короля Британии Карла III и французский футболист Килиан Мбаппе, который лежит на футбольном поле с разбитым носом. Во время визита в Пхеньян Путин подарил Киму автомобиль Aurus. После этого оба лидера прокатили друг друга на нем. Теперь у лидера КНДР есть два российских автомобиля. В Центральном телеграфном агентстве Кореи заявили, что Ким пользуется Aurus в личных целей, что являются наглядной демонстрацией дружбы между двумя странами, передает Pravda.ru. Как прошла пышная церемония встречи российского президента — в материале URA.RU. Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на автомобиле Aurus Фото: EPA/KCNA/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время визита в Северную Корею президент России Владимир Путин прокатил главу КНДР Ким Чен Ына на подаренном российском Aurus. Фотография с поездки стала главной за неделю по версии крупнейшего международного агентства Reuters. «Подборка наших лучших фотографий со всего мира на этой неделе… Путин и лидер Ким Чен Ын едут на автомобиле Aurus в Пхеньяне», — сообщает агентство. Кадр с Путиным стоит первым в материале. Популярными фотографиями также стали: принцесса Уэльская на Дне рождения короля Британии Карла III и французский футболист Килиан Мбаппе, который лежит на футбольном поле с разбитым носом. Во время визита в Пхеньян Путин подарил Киму автомобиль Aurus. После этого оба лидера прокатили друг друга на нем. Теперь у лидера КНДР есть два российских автомобиля. В Центральном телеграфном агентстве Кореи заявили, что Ким пользуется Aurus в личных целей, что являются наглядной демонстрацией дружбы между двумя странами, передает Pravda.ru. Как прошла пышная церемония встречи российского президента — в материале URA.RU.