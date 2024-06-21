Росавиация вывезла два обломка ракеты из Свердловской области и Пермского края. Фото

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Район падения ракеты находится в центре Уральского хребта (архивное фото) Фото:

Представители Роскосмоса уже нашли и вывезли два обломка ракеты, один из которых был найден в Свердловской области, другой — в Пермском крае. Такой информацией с URA.RU поделился начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Александр Двуреченский.

«Мы только что закончили, ребята совсем недавно вернулись из командировки. Сначала одну [ступень] вытаскивали, потом еще раз съездили, [другую] вывезли. Вот сейчас будем искать обломки по третьему видео», — объяснил Двуреченский.

По его словам, у них большая команда, которая работает по выявлению и вывозу фрагментов. Один вертолет базировался в Карпинске (Свердловская область), второй — в Красновишерске (Пермский край). Именно там и найдены были обломки.

«Вертолеты с воздуха осуществляли поиск упавших блоков, ступеней, кусков. Потом предпринимались меры к тому, чтобы их вытащить — где-то на внешней подвеске, где-то без внешней. Все это вывозится, распиливается, перегружается на автотранспорт и вывозится в неизвестном направлении. Забота об экологии — главная задача государства», — добавил Двуреченский.

В данный момент специалисты готовятся вывезти еще два обломка, на которые наткнулись свердловские рыбаки в глухой тайге и сняли на видео. Они лежат в Пермском крае недалеко от реки Улс. Житель Североуральска Сергей Павлов дал Роскосмосу подробные координаты места падения фрагментов.

Этот обломок еще ждет, когда его вывезут из пермской тайги
Этот обломок еще ждет, когда его вывезут из пермской тайги
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Представители Роскосмоса уже нашли и вывезли два обломка ракеты, один из которых был найден в Свердловской области, другой — в Пермском крае. Такой информацией с URA.RU поделился начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Александр Двуреченский. «Мы только что закончили, ребята совсем недавно вернулись из командировки. Сначала одну [ступень] вытаскивали, потом еще раз съездили, [другую] вывезли. Вот сейчас будем искать обломки по третьему видео», — объяснил Двуреченский. По его словам, у них большая команда, которая работает по выявлению и вывозу фрагментов. Один вертолет базировался в Карпинске (Свердловская область), второй — в Красновишерске (Пермский край). Именно там и найдены были обломки. «Вертолеты с воздуха осуществляли поиск упавших блоков, ступеней, кусков. Потом предпринимались меры к тому, чтобы их вытащить — где-то на внешней подвеске, где-то без внешней. Все это вывозится, распиливается, перегружается на автотранспорт и вывозится в неизвестном направлении. Забота об экологии — главная задача государства», — добавил Двуреченский. В данный момент специалисты готовятся вывезти еще два обломка, на которые наткнулись свердловские рыбаки в глухой тайге и сняли на видео. Они лежат в Пермском крае недалеко от реки Улс. Житель Североуральска Сергей Павлов дал Роскосмосу подробные координаты места падения фрагментов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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