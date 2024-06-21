Представители Роскосмоса уже нашли и вывезли два обломка ракеты, один из которых был найден в Свердловской области, другой — в Пермском крае. Такой информацией с URA.RU поделился начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Александр Двуреченский.
«Мы только что закончили, ребята совсем недавно вернулись из командировки. Сначала одну [ступень] вытаскивали, потом еще раз съездили, [другую] вывезли. Вот сейчас будем искать обломки по третьему видео», — объяснил Двуреченский.
По его словам, у них большая команда, которая работает по выявлению и вывозу фрагментов. Один вертолет базировался в Карпинске (Свердловская область), второй — в Красновишерске (Пермский край). Именно там и найдены были обломки.
«Вертолеты с воздуха осуществляли поиск упавших блоков, ступеней, кусков. Потом предпринимались меры к тому, чтобы их вытащить — где-то на внешней подвеске, где-то без внешней. Все это вывозится, распиливается, перегружается на автотранспорт и вывозится в неизвестном направлении. Забота об экологии — главная задача государства», — добавил Двуреченский.
В данный момент специалисты готовятся вывезти еще два обломка, на которые наткнулись свердловские рыбаки в глухой тайге и сняли на видео. Они лежат в Пермском крае недалеко от реки Улс. Житель Североуральска Сергей Павлов дал Роскосмосу подробные координаты места падения фрагментов.
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