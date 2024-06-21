Росавиация вывезла два обломка ракеты из Свердловской области и Пермского края. Фото

21 июня 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Район падения ракеты находится в центре Уральского хребта (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Представители Роскосмоса уже нашли и вывезли два обломка ракеты, один из которых был найден в Свердловской области, другой — в Пермском крае. Такой информацией с URA.RU поделился начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Александр Двуреченский. «Мы только что закончили, ребята совсем недавно вернулись из командировки. Сначала одну [ступень] вытаскивали, потом еще раз съездили, [другую] вывезли. Вот сейчас будем искать обломки по третьему видео», — объяснил Двуреченский. По его словам, у них большая команда, которая работает по выявлению и вывозу фрагментов. Один вертолет базировался в Карпинске (Свердловская область), второй — в Красновишерске (Пермский край). Именно там и найдены были обломки. «Вертолеты с воздуха осуществляли поиск упавших блоков, ступеней, кусков. Потом предпринимались меры к тому, чтобы их вытащить — где-то на внешней подвеске, где-то без внешней. Все это вывозится, распиливается, перегружается на автотранспорт и вывозится в неизвестном направлении. Забота об экологии — главная задача государства», — добавил Двуреченский. В данный момент специалисты готовятся вывезти еще два обломка, на которые наткнулись свердловские рыбаки в глухой тайге и сняли на видео. Они лежат в Пермском крае недалеко от реки Улс. Житель Североуральска Сергей Павлов дал Роскосмосу подробные координаты места падения фрагментов. Этот обломок еще ждет, когда его вывезут из пермской тайги Фото: предоставлено Сергеем Павловым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители Роскосмоса уже нашли и вывезли два обломка ракеты, один из которых был найден в Свердловской области, другой — в Пермском крае. Такой информацией с URA.RU поделился начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Александр Двуреченский. «Мы только что закончили, ребята совсем недавно вернулись из командировки. Сначала одну [ступень] вытаскивали, потом еще раз съездили, [другую] вывезли. Вот сейчас будем искать обломки по третьему видео», — объяснил Двуреченский. По его словам, у них большая команда, которая работает по выявлению и вывозу фрагментов. Один вертолет базировался в Карпинске (Свердловская область), второй — в Красновишерске (Пермский край). Именно там и найдены были обломки. «Вертолеты с воздуха осуществляли поиск упавших блоков, ступеней, кусков. Потом предпринимались меры к тому, чтобы их вытащить — где-то на внешней подвеске, где-то без внешней. Все это вывозится, распиливается, перегружается на автотранспорт и вывозится в неизвестном направлении. Забота об экологии — главная задача государства», — добавил Двуреченский. В данный момент специалисты готовятся вывезти еще два обломка, на которые наткнулись свердловские рыбаки в глухой тайге и сняли на видео. Они лежат в Пермском крае недалеко от реки Улс. Житель Североуральска Сергей Павлов дал Роскосмосу подробные координаты места падения фрагментов.