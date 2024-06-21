Обломки ракеты, найденные свердловскими рыбаками, упали в Пермском крае

Обломки ракеты, на которые в тайге наткнулись рыбаки, упали в Пермском крае недалеко от границы со Свердловской областью. Об этом URA.RU рассказал житель Североуральска Сергей Павлов, который с товарищем пошел ловить рыбу, а нашел космические фрагменты.
«Это Пермский край, но самый близлежащий населенный пункт — свердловский город Североуральск, примерно в 90 километрах от него, безлюдная тайга. Мы с другом знали, что два с половиной месяца назад был запуск ракеты и должны были упасть обломки. Я шел вдоль реки, вижу — какая-то конструкция лежит. Догадались, что это фрагмент ракеты. Прошли дальше — а там второй, еще больше. Они нам ни к чему, и лес захламлять не надо, так что пусть Роскосмос забирает», — объяснил Павлов.
Координаты места, куда упали обломки, уже переданы в «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Ранее его представители разыскивали рыбаков именно для того, чтобы точнее вычислить район падения. Представители структуры должны вылететь на место, забрать и утилизировать фрагменты. Как объяснял начальник отдела Александр Двуреченский, это главная задача государства — забота об экологии.
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