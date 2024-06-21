РБК: Сбер досрочно прекращает выдачу двух видов льготной ипотеки

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День четвёртый., сбербанк, сбер, сбербанк логотип, sber
У Сбера закончились средства на выдачу ипотеки для IT-специалистов и на приобретение жилья в новостройке Фото:

С 21 июня Сбер меняет работу по приему заявок и записи на сделки по двум видам ипотек с государственной поддержкой из-за того, что на их выдачу закончились средства. Об этом сообщили в организации.

«Сбер с 21 июня меняет правила работы по двум льготным ипотечным программам — для IT-специалистов и на покупку жилья в новостройке с господдержкой», — сообщила РБК пресс-служба банка. Отмечается, что Сбер исчерпал лимит средств, который был выделен.

Прием заявок на покупку жилья в новостройках закончится 1 июля. Однако если у человека уже есть запись, чтобы получить кредит, он может это сделать до 24 июня.

Заявки от ИТ-специалистов продолжают приниматься, ведь госпрограмма действуют до конца года. Когда в банк поступят средства, клиентам будут выданы все деньги. Если договор подписан до 21 июня, то клиент получит кредит в полном объеме.

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С 21 июня Сбер меняет работу по приему заявок и записи на сделки по двум видам ипотек с государственной поддержкой из-за того, что на их выдачу закончились средства. Об этом сообщили в организации. «Сбер с 21 июня меняет правила работы по двум льготным ипотечным программам — для IT-специалистов и на покупку жилья в новостройке с господдержкой», — сообщила РБК пресс-служба банка. Отмечается, что Сбер исчерпал лимит средств, который был выделен. Прием заявок на покупку жилья в новостройках закончится 1 июля. Однако если у человека уже есть запись, чтобы получить кредит, он может это сделать до 24 июня. Заявки от ИТ-специалистов продолжают приниматься, ведь госпрограмма действуют до конца года. Когда в банк поступят средства, клиентам будут выданы все деньги. Если договор подписан до 21 июня, то клиент получит кредит в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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