21 июня 2024

БПЛА коалиции США опасно сблизились с самолетом РФ над Сирией

© Служба новостей «URA.RU»
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Коалиция во главе с США регулярно создает опасные ситуации
Коалиция во главе с США регулярно создает опасные ситуации Фото:

Авиация коалиции, которую возглавляют США, опасно приблизились к самолетам РФ в небе над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

«Над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России», — сообщил Попов на брифинге. Его слова цитирует «Интерфакс».

Генерал-майор подчеркнул, что российский летчик профессионально среагировал на ситуацию, предотвратив столкновение. Он также отметил, что в течение суток было зарегистрировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации со стороны коалиции, а также 12 нарушений воздушного пространства Сирии боевыми самолетами коалиции в районе Эт-Танф.

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Авиация коалиции, которую возглавляют США, опасно приблизились к самолетам РФ в небе над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов. «Над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России», — сообщил Попов на брифинге. Его слова цитирует «Интерфакс». Генерал-майор подчеркнул, что российский летчик профессионально среагировал на ситуацию, предотвратив столкновение. Он также отметил, что в течение суток было зарегистрировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации со стороны коалиции, а также 12 нарушений воздушного пространства Сирии боевыми самолетами коалиции в районе Эт-Танф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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