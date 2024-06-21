БПЛА коалиции США опасно сблизились с самолетом РФ над Сирией

Авиация коалиции, которую возглавляют США, опасно приблизились к самолетам РФ в небе над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
«Над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России», — сообщил Попов на брифинге. Его слова цитирует «Интерфакс».
Генерал-майор подчеркнул, что российский летчик профессионально среагировал на ситуацию, предотвратив столкновение. Он также отметил, что в течение суток было зарегистрировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации со стороны коалиции, а также 12 нарушений воздушного пространства Сирии боевыми самолетами коалиции в районе Эт-Танф.
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