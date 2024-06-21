В Москве с 14 по 15 июня 2024 года местные жители стали поступать в больницы с признаками пищевого отравления после употребления блюд от компаний «Локалкитчен» и «Гастропорт». Утром 16 июня количество отравившихся выросло в 4 раза до 41 человека. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами, похожими на ботулизм. URA.RU расскажет, от каких продуктов легче всего заразиться ботулизмом — в материале.
Виды ботулизма
Ботулизм — это серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Clostridium botulinum, которые широко распространены в природе, особенно в почве. Случаи заражения данным заболеванием встречаются относительно редко. Передача ботулизма от человека к человеку невозможна.
Ботулизм пищевого происхождения
Он возникает при росте бактерий C. botulinum и выработке токсинов в пищевых продуктах с низким содержанием кислорода, причиной чего являются ошибки в технологии и хранении. Чаще всего происходит в легко консервированных продуктах и в продуктах, где была нарушена обработка, консервация или бутилирование в домашних условиях. Также может происходить в готовых к употреблению продуктах с низким содержанием кислорода.
Раневой ботулизм
Он редко развивается, когда споры попадают в открытую рану и начинают размножаться. Связан с токсикоманией, особенно с инъекциями внутривенных наркотиков.
Дыхательный ботулизм
Он возникает при вдыхании бактерий и не наблюдается естественно, но возможен при умышленных действиях, таких как распыление аэрозолей, которые высвобождают токсины. Это считается биотерроризмом.
Младенческий ботулизм
В основном поражает детей до шести месяцев из-за нарушений гигиенических рекомендаций в уходе за ребенком, чаще всего в социально нестабильных семьях с плохими санитарно-гигиеническими условиями. У таких младенцев, у которых еще не сформировалась микрофлора, споры могут вырастать в кишечнике и продуцировать токсины (ботулотоксин). Также сообщается, что младенческий ботулизм может вызываться у детей, которым давали мед, содержащий споры. Взрослые и дети старше шести месяцев обычно не подвержены этому, поскольку защитные механизмы кишечника предотвращают прорастание спор после употребления.
От каких продуктов возникает ботулизм
Ботулотоксин может содержаться в разнообразных пищевых продуктах, таких как:
- герметично упакованные домашние консервы из грибов, овощей, фруктов, мяса и птицы, включая паштеты;
- соленая, копченая и вяленая рыба, как домашнего, так и производственного происхождения, не соответствующая санитарным стандартам;
- свиное сало;
- промышленно произведенные консервы с признаками «бомбажной банки»;
- мед.
Симптомы ботулизма
При пищевом ботулизме: ранние признаки включают сильную усталость, слабость и головокружение, с последующим затуманенным зрением, сухостью во рту, затруднением глотания и речью. Может проявляться рвота, диарея, запор и вздутие живота. При дальнейшем развитии болезни могут возникнуть слабость в шее и руках, а затем поражение дыхательных мышц и мышц нижней части тела. Температура тела обычно не повышается, и потеря сознания не наблюдается. Симптомы обычно появляются от 12 до 36 часов (минимум четыре часа, максимум до восьми дней) после заражения. Без своевременной медицинской помощи возможен летальный исход.
При младенческом ботулизме: у детей грудного возраста проявляются запор, потеря аппетита, слабость, измененный плач. Также может утратиться способность держать голову.
При раневом ботулизме: симптомы похожи на пищевой ботулизм. Но могут проявиться через две недели.
При дыхательном ботулизме: симптомы аналогичны пищевому ботулизму. Но на последних стадиях происходит паралич мышц и дыхательная недостаточность.
Диагностика ботулизма
В медицинском учреждении проводят лабораторные анализы, чтобы обнаружить наличие или исключить ботулинум токсина и бактерий в рвотных массах и крови пациента. Продукты, потенциально вызвавшие интоксикацию, также исследуются на наличие токсина. Поэтому в случае подозрения на пищевой ботулизм важно сохранять образцы употребленных продуктов для дальнейшего анализа.
Лечение ботулизма
Лечение ботулизма проводится в стационаре. При появлении хотя бы одного из симптомов ботулизма необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как задержка может привести к тяжелым последствиям, включая смерть от паралича дыхательных мышц. До прибытия скорой помощи жертве рекомендуется промыть желудок, дать слабительные и сорбенты, а также провести очистительные клизмы для уменьшения количества токсина и возбудителя.
В больнице основным методом лечения является введение специфической антитоксической противоботулинической сыворотки для нейтрализации токсина. Применяется также антибактериальная терапия для быстрого уничтожения бактерий и восстановления кишечной микрофлоры.
Пострадавших обычно госпитализируют в инфекционное отделение или отделение реанимации. Пациенты находятся в строгом постельном режиме под наблюдением медицинского персонала, готового предоставить медицинскую помощь в случае необходимости. При своевременном оказании помощи прогноз благоприятный, восстановление занимает несколько месяцев и завершается полным выздоровлением. Необратимые последствия обычно не наблюдаются.
Профилактика ботулизма
Соблюдение гигиены питания, контроль за технологией приготовления и хранением пищевых продуктов являются ключевыми методами профилактики ботулизма. При домашнем консервировании продуктов следует:
- тщательно мыть продукты;
- использовать тепловую обработку банок, крышек и продуктов;
- хранить домашние консервы при температуре 3-6°C;
- не использовать консервы из банок, имеющих признаки бомбажа;
- все емкости (банки), крышки банок и продукцию для консервации необходимо кипятить, чтобы обезвредить ботулотоксин. Проведение кипячения продуктов в течение 10-15 минут (при кипячении), 30 минут (при температуре +80°C) или не менее часа исключит токсин;
- после вскрытия банок с домашними консервами необходимо их прогреть при температуре 100°C в течение 30 минут для разрушения токсина;
- продукты, не требующие термической обработки, такие как соленая или копченая рыба, должны храниться при температуре не выше 10°C;
- рекомендуется приобретать мясные и рыбные изделия в магазинах, предпочтительно заводского производства, а не у частных лиц, чтобы гарантировать безопасность пищевых продуктов.
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