Мошенники выманили у советника замгендиректора Роскосмоса 40 миллионов рублей

22 июня 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Замгендиректора Роскосмоса обманули мошенники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенникам удалось выманить у советника заместителя гендиректора одной из структур «Роскосмоса» Андрея Петренко крупную сумму денег. Об этом стало известно telegram-каналу Baza. «В Москве мошенники выманили у советника заместителя гендиректора одной из структур „Роскосмоса“ 40 млн рублей. Мужчина не только перевел им накопления, но и взял кредиты», — передает Baza. Отмечается, что 20 мая мужчине позвонил якобы сотрудник Росинформмотниторинга Филин Сергей Иванович. По телефону он доложил, что является куратором МПЦ АП имени Пилюгина, где работает сам Петренко. Заместителя гендиректора одной из структур «Роскосмоса» убедили, что с его счета была переведена крупная сумма денег на счет ВСУ. Мошенник предложил Петренко перевести все оставшиеся средства на «безопасные счета», а действующе закрыть. После этого Петренко поступил звонок от якобы сотрудника ФСБ. Он подтвердил мужчине, что его средства были переведены на Украину. Он подчеркнул, что только они с Филиным смогут помочь ему. Петренко поверил мошенникам и сделал все по их инструкции, переведя порядка 40 млн рублей. При этом больше половины этой суммы была взята в кредит. После того, как Петренко перевел средства на «безопасные счета», он пришел домой и рассказал все сыну. Тот понял, что отца наглым образом обманули, после чего семья отправилась в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенникам удалось выманить у советника заместителя гендиректора одной из структур «Роскосмоса» Андрея Петренко крупную сумму денег. Об этом стало известно telegram-каналу Baza. «В Москве мошенники выманили у советника заместителя гендиректора одной из структур „Роскосмоса“ 40 млн рублей. Мужчина не только перевел им накопления, но и взял кредиты», — передает Baza. Отмечается, что 20 мая мужчине позвонил якобы сотрудник Росинформмотниторинга Филин Сергей Иванович. По телефону он доложил, что является куратором МПЦ АП имени Пилюгина, где работает сам Петренко. Заместителя гендиректора одной из структур «Роскосмоса» убедили, что с его счета была переведена крупная сумма денег на счет ВСУ. Мошенник предложил Петренко перевести все оставшиеся средства на «безопасные счета», а действующе закрыть. После этого Петренко поступил звонок от якобы сотрудника ФСБ. Он подтвердил мужчине, что его средства были переведены на Украину. Он подчеркнул, что только они с Филиным смогут помочь ему. Петренко поверил мошенникам и сделал все по их инструкции, переведя порядка 40 млн рублей. При этом больше половины этой суммы была взята в кредит. После того, как Петренко перевел средства на «безопасные счета», он пришел домой и рассказал все сыну. Тот понял, что отца наглым образом обманули, после чего семья отправилась в полицию.